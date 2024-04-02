Спрос на электромобили Tesla падает из-за негативного отношения к Илону Маску

Ряды потенциальных покупателей электромобилей Tesla в Соединенных Штатах сокращаются из-за ухудшения репутации основателя компании миллиардера Илона Маска.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследование компании Caliber, занимающейся мониторингом репутации бизнеса.

Отмечается, что, несмотря на то, что компания Tesla продолжала демонстрировать значительный рост продаж в прошлом году, чему способствовало агрессивное снижение цен на ее электромобили, ожидается, что на этой неделе автопроизводитель сообщит о слабых квартальных продажах.

Индекс, измеряющий готовность клиентов купить автомобиль Tesla в феврале 2024 года, упал до 31%, хотя еще два года назад, в ноябре 2021-го, он был на уровне 70%.

В то же время аналогичный индекс для Mercedes, BMW и Audi находится на уровне 44–47%.

В компании Caliber связывают столь резкое падение Tesla с репутацией ее владельца Илона Маска.

"Вероятно, что Маск сам способствует падению репутации", - сказал генеральный директор Caliber Шахар Зильбершац, отметив, что опрос его компании показывает, что 83% американцев связывают Маска с Tesla.

Агентство Reuters пообщалось с экспертами по маркетингу и автопродажам, заявившим, что споры вокруг все более правой политики и публичных заявлений Маска негативно влияют на бренд и спрос на Tesla.

Экономические опасения, отсутствие доступных новых моделей и рост конкуренции со стороны более дешевых конкурентов, таких как китайский автопроизводитель BYD, также оказывают давление на Tesla.

Кроме того, аналитики ожидают, что Tesla может опубликовать нелестные результаты поставок за первый квартал 2024 года. Акции Tesla с начала года уже упали почти на 30%.

В последние годы Илон Маск вызвал споры своими комментариями и действиями, включая поддержку Республиканской партии США и одобрение антисемитских комментариев в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

На вопрос инвестора во время телефонной конференции в январе 2023 года, вредят ли его политические комментарии бренду и продажам Tesla, Маск сказал, что он "достаточно популярен", имея в виду его 127 миллионов подписчиков на X.

"Независимо от того, ненавидишь ли ты меня или равнодушен, ты хочешь лучшую машину", - заявлял Маск.

Консультационная компания по оценке бренда Brand Finance обнаружила, что репутация Tesla упала в 2023 году в США, Нидерландах, Франции, Великобритании и Австралии. Репутация Tesla не пострадала в Китае, где доступ к новостям о компании и ее генеральном директоре был ограничен, а также в Германии.

В США опрос компании потребительской аналитики CivicScience показал, что 42% респондентов имели негативное отношение к Маску в феврале по сравнению с 34% в апреле 2022 года, когда Маск купил социальную сеть Twitter.

"Скромное, но растущее количество покупателей электромобилей все больше отпугивает поведение и политика Илона Маска, и они теперь находят жизнеспособные альтернативы Tesla на рынке", - сказал Эд Ким, президент калифорнийской консалтинговой компании AutoPacific.

Издание цитирует одного из покупателей электромобилей, который не хочет покупать Tesla из-за "неразумного" поведения Маска.

"Я не хочу положить ни одного пенни в карман этого человека", - заявил мужчина.

Отметим, компания Tesla готовится начать выпуск обновленной версии своего автомобиля Model Y со своего завода в Шанхае. Серийное производство обновленной модели Y может начаться в середине 2024 года.

Также ранее сообщалось, что Tesla хочет начать производство нового электромобиля для массового рынка под кодовым названием Redwood в середине 2025 года. Новый электрокар должен быть компактным кроссовером.