Просто жалеет и хочет отомстить: OpenAI не согласна с иском Илона Маска

В компании OpenAI считают, что миллиардер Илон Маск подал против нее иск из-за того, что он расстроен тем, что больше не входит в состав стартапа по разработке искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание напоминает, что Маск подал в суд на компанию OpenAI, разработчика ChatGPT, и ее исполнительного директора Сэма Альтмана.

Основанием для иска указан отказ компании от начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества. В то же время, по мнению Маска, OpenAI сфокусировались на получении прибыли.

Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году, но вышел из совета директоров в 2018 году.

Главный стратегический директор OpenAI Джейсон Квон отклонил предположение Илона Маска, что стартап якобы является "фактически дочерней компанией" инвестора Microsoft, и добавил, что претензии миллиардера "могут быть от того, что Илон сожалеет, что уже не вовлечен в компанию, и таким образом стремится насолить".

"Мы считаем, что претензии в этом иске могут быть связаны с сожалением Илона о том, что он не вовлечен в компанию сегодня. Очень разочарованы видеть то, как Илон принимает меры против компании, которую он помог учредить, особенно учитывая его тесное сотрудничество с некоторыми сотрудниками, работающими над ChatGPT", - подчеркнул Джейсон Квон.

Он отметил, что миссия OpenAI "состоит в том, чтобы искусственный интеллект приносил пользу всему человечеству". А еще добавил, что OpenAI независима и конкурирует с Microsoft.

О ChatGPT

ChatGPT, чат-бот от OpenAI, стал самым быстрорастущим программным приложением в мире через шесть месяцев после запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурирующих чат-ботов от Microsoft, Alphabet и ряда стартапов, что положило начало соревнованию среди крупных технологических компаний в запуске собственных предложений на основе генеративного искусственного интеллекта.

С момента своего дебюта ChatGPT помогает компаниям в широком спектре задач, начиная от обобщения документов и заканчивая написанием компьютерного кода.

Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.

Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.

Также компания OpenAI создала новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, способную создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей.