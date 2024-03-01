Илон Маск подал в суд на OpenAI и Сэма Альтмана: что произошло

Миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, разработчика ChatGPT и ее исполнительного директора Сэма Альтмана. Основанием для иска указан отказ компании от начальной миссии по разработке искусственного интеллекта во благо человечества. OpenAI сфокусировались на получении прибыли.

Об этом пишет Reuters.

Для прибыли, а не во благо человечества

Отмечается, что в иске, поданном поздно вечером 29 февраля, говорится, что Альтман и соучредитель OpenAI Грег Брокман сначала обратились в Маску, чтобы создать некоммерческую компанию с открытым кодом.

Заручившись поддержкой Microsoft, компания OpenAI сосредоточилась на зарабатывании денег, чем, по мнению юристов Маска, нарушили контракт.

Кроме того, в иске отмечается, что компания OpenAI держала дизайн GPT-4, своей совершенной модели искусственного интеллекта, в "полном секрете".

Издание напоминает, что Маск стал соучредителем OpenAI в 2015 году, но вышел из совета директоров в 2018 году.

Сэм Альтман является соучредителем компании OpenAI, разрабатывающей чат-бот ChatGPT. Альтман стал одной из известнейших фигур в ИТ-индустрии.

О ChatGPT

ChatGPT, чат-бот от OpenAI, стал самым быстрорастущим программным приложением в мире через шесть месяцев после запуска в ноябре 2022 года. Он также спровоцировал запуск конкурирующих чат-ботов от Microsoft, Alphabet и ряда стартапов, что положило начало соревнованию среди крупных технологических компаний в запуске собственных предложений на основе генеративного искусственного интеллекта.

С момента своего дебюта ChatGPT помогает компаниям в широком спектре задач, начиная от обобщения документов и заканчивая написанием компьютерного кода.

Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.

Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.

Также компания OpenAI создала новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, способную создавать реалистичные видео на основе текстовых подсказок от пользователей.

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