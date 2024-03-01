Ілон Маск подав до суду на OpenAI і Сема Альтмана: що сталося

Мільярдер Ілон Маск подав до суду на компанію OpenAI, розробника ChatGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. Підставою для позову зазначена відмова компанії від початкової місії щодо розробки штучного інтелекту на благо людства. Натомість OpenAI сфокусувались на отриманні прибутку.

Про це пише Reuters.

Для прибутку, а не на благо людства

Зазначається, що у позові, поданому пізно ввечері 29 лютого, йдеться про те, що Альтман і співзасновник OpenAI Грег Брокман спочатку звернулися до Маска, щоб створити некомерційну компанію з відкритим кодом.

Заручившись підтримкою Microsoft компанія OpenAI зосередилась на зароблянні грошей, чим, на думку юристів Маска, порушили контракт.

Крім того, у позові зауважується, що компанія OpenAI тримала дизайн GPT-4, своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту, у "повному секреті".

Видання нагадує, що Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але вийшов із ради директорів у 2018 році.

Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. Альтман став однією з найвідоміших фігур в ІТ-індустрії.

Про ChatGPT

ChatGPT, чат-бот від OpenAI, став найшвидше зростаючим програмним додатком у світі за шість місяців після запуску в листопаді 2022 року. Він також спровокував запуск конкуруючих чат-ботів від Microsoft, Alphabet і низки стартапів, що поклало початок змаганню серед великих технологічних компаній у запуску власних пропозицій на основі генеративного штучного інтелекту.

З моменту свого дебюту ChatGPT допомагає компаніями у широкому спектрі завдань, починаючи від узагальнення документів і закінчуючи написанням комп’ютерного коду.

Нагадаємо, стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі.

Нещодавно компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT, де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях.

Також компанія OpenAI створила нову систему штучного інтелекту під назвою Sora, яка здатна створювати реалістичні відео на основі текстових підказок від користувачів.

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