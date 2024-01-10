OpenAI запустила магазин чат-ботів зі штучним інтелектом: як в ньому заробляти

Компанія OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платних користувачів ChatGPT де люди можуть ділитися персоналізованими версіями популярного чат-бота. Згодом даний магазин дасть можливість користувачам заробляти гроші на своїх творіннях — так само, як вони могли б через магазини додатків Apple Inc. або Google від Alphabet Inc, пише Вloomberg.

Новий магазин об’єднає чат-ботів, які користувачі створюють для різноманітних завдань, наприклад, версію ChatGPT, яка може навчити дитину математики або придумати барвисті рецепти коктейлів. Продукт під назвою GPT Store включатиме чат-ботів, якими користувачі вирішили поділитися публічно.

"Люди, які платять за доступ до ChatGPT, включаючи корпоративних клієнтів і підписників ChatGPT Plus, мають право використовувати або створювати власні GPT. Спочатку користувачі не зможуть отримувати прибуток від своїх чат-ботів. Але протягом перших трьох місяців року компанія поділиться подробицями про те, як люди можуть на них заробити", - йдеться в повідомленні.

Подібно до інших магазинів додатків, GPT Store від OpenAI дозволить користувачам бачити найпопулярніші та трендові чат-боти в таблиці лідерів і шукати їх за категоріями. У дописі OpenAI повідомив, що на сьогодні користувачі вже створили 3 мільйони власних чат-ботів, хоча не було зрозуміло, скільки їх було доступно в магазині на момент запуску.

Окрім цього, OpenAI також оголосила про новий платну версію ChatGPT для компаній з меншими командами, який починається від 25 доларів на місяць з користувача, а в серпні OpenAI вперше запустив корпоративну версію ChatGPT із додатковими функціями та гарантіями конфіденційності.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року OpenAI оголосила про відкладення запуску онлайн-магазину, через який мала відбуватися взаємодія користувачів із набором чат-ботів. Компанія змушена була змінити плани після того, як 17 листопада директори звільнили Альтмана, зазначивши в своїй заяві, що він не був "відвертим" з правлінням OpenAI, що перешкоджало його здатності виконувати свої обов’язки.

Таке рішення спричинило бурхливу реакцію і майже всі співробітники підписали листа про те, що вони можуть звільнитися, якщо Альтмана не візьмуть на роботу знову. 22 листопада Альтман офіційно повернувся на посаду генерального директора разом зі зміненою радою директорів.