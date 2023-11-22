Сем Альтман повертається в OpenAI

Сем Альтман знову обійме посаду генерального директора компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту. Він був звільнений Радою директорів 17 листопада.

Про це повідомила компанія OpenAI.

Як повідомила компанія, з Альтманом досягнуто "принципової угоди" про повернення в OpenAI. Крім того, до Ради директорів повернеться інший співзасновник Грег Брокман, який залишив OpenAI слідом за Альтманом.

Альтман, який домовився про перехід у Microsoft, підтвердив повернення в OpenAI. За словами Альтмана, тепер, після зміни складу ради директорів, він повертається в OpenAI і сподівається на розвиток партнерства компанії з Microsoft.

Глава Microsoft Сатья Наделла, у свою чергу, запевнив, що в корпорації "натхнені змінами в Раді директорів OpenAI" і погоджуються з тим, що Альтман повернеться на посаду голови компанії розробника ChatGPT.

Звільнення Альтмана з OpenAI

Нагадаємо, 17 листопада Рада директорів компанії OpenAI звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.

Але вже через день після відставки Альтман спілкувався з керівниками OpenAI про вдосконалення структури управління компанією, а також обговорював із деякими співробітниками фірми те, як вони можуть створити нову компанію.

Натомість інвестори OpenAI, включно з найбільшим спонсором – компанією Microsoft, обговорювали те, як підштовхнути правління до повернення Альтмана на посаду гендиректора, побоюючись масового відтоку талантів.

Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. До 2018 року він був співголовою компанії разом з Ілоном Маском, поки Маск не пішов, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla, зазначає The Verge. Альтман став однією з найвідоміших фігур в ІТ-індустрії.