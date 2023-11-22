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Категорія
ІТ та Телеком
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Сем Альтман повертається в OpenAI

Сем Альтман
Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. Фото: Fast Salt Times

Сем Альтман знову обійме посаду генерального директора компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту. Він був звільнений Радою директорів 17 листопада.

Про це повідомила компанія OpenAI.

Як повідомила компанія, з Альтманом досягнуто "принципової угоди" про повернення в OpenAI. Крім того, до  Ради директорів повернеться інший співзасновник Грег Брокман, який залишив OpenAI слідом за Альтманом.

Альтман, який домовився про перехід у Microsoft, підтвердив повернення в OpenAI. За словами Альтмана, тепер, після зміни складу ради директорів, він повертається в OpenAI і сподівається на розвиток партнерства компанії з Microsoft.

Глава Microsoft Сатья Наделла, у свою чергу, запевнив, що в корпорації "натхнені змінами в Раді директорів OpenAI" і погоджуються з тим, що Альтман повернеться на посаду голови компанії розробника ChatGPT.

Звільнення Альтмана з OpenAI

Нагадаємо, 17 листопада Рада директорів компанії OpenAI звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.

Але вже через день після відставки Альтман спілкувався з керівниками OpenAI про вдосконалення структури управління компанією, а також обговорював із деякими співробітниками фірми те, як вони можуть створити нову компанію. 

Натомість інвестори OpenAI, включно з найбільшим спонсором – компанією Microsoft, обговорювали те, як підштовхнути правління до повернення Альтмана на посаду гендиректора, побоюючись масового відтоку талантів.

Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. До 2018 року він був співголовою компанії разом з Ілоном Маском, поки Маск не пішов, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla, зазначає The Verge. Альтман став однією з найвідоміших фігур в ІТ-індустрії.

Автор:
Світлана Манько