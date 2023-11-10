Збій у ChatGPT: відповідальність за проблеми з чатботом взяли хакери, пов'язані з РФ

Користувачі чатботу ChatGPT від компанії OpenAI днями зіткнулися зі збоєм у сервісі. Відповідальність за це взяли хакери, повʼязані з Росією. Про це пише TechCrunch.

Не працює ChatGPT: збій чатбота

Зазначається, що користувачі, які намагалися отримати доступ до сервісу, отримали повідомлення про те, що "ChatGPT зараз перевантажений", а деякі не змогли увійти в сервіс.

Генеральний директор OpenAI Сем Олтман спочатку заявляв, що причиною цього є висока зацікавленість людей новими функціями платформи.

OpenAI повідомляла про вирішення проблеми, однак пізніше компанія вказала, що продовжує спостерігати "періодичні збої" в ChatGPT і його API.

Врешті розробники поінформували, що збої "пов'язані з аномальною структурою трафіку, що відображає DDoS-атаку". Такі атаки зазвичай полягають у надсиланні великої кількості запитів, щоб перевантажити сервіс.

Anonymous Sudan: атака на ChatCPT

Як пише TechCrunch, відповідальність за ймовірну атаку взяла на себе хакерська група Anonymous Sudan.

Попри назву, дослідники безпеки вважають, що група пов’язана з Росією.

Також відомо, що 8 листопада із проблемами зіткнулася конкурентка OpenAI – компанія Anthropic. Вона зазначала, що через "неочікувані обмеження можливостей" її чатбот Claude не може відповісти на запити користувачів. Однак невідомо, чи пов'язані ці два інциденти.

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