Сбой в ChatGPT: ответственность за проблемы с чат-ботом взяли хакеры, связанные с РФ

Пользователи ChatGPT от компании OpenAI на днях столкнулись со сбоем в сервисе. Ответственность за это взяли хакеры, связанные с Россией. Об этом пишет TechCrunch.

Не работает ChatGPT: сбой чат-бота

Отмечается, что пользователи, пытавшиеся получить доступ к сервису, получили уведомление о том, что "ChatGPT сейчас перегружен", а некоторые не смогли войти в сервис.

Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман изначально заявлял, что причиной этого является высокая заинтересованность людей в новых функциях платформы.

OpenAI сообщала о решении проблемы, однако позже компания указала, что продолжает наблюдать "периодические сбои" в ChatGPT и его API.

Наконец разработчики проинформировали, что сбои "связаны с аномальной структурой трафика, отражающей DDoS-атаку". Такие атаки обычно заключаются в передаче большого количества запросов, чтобы перегрузить сервис.

Anonymous Sudan: атака на ChatCPT

Как пишет TechCrunch, ответственность за вероятную атаку взяла на себя хакерская группа Anonymous Sudan.

Несмотря на название, исследователи безопасности считают, что группа связана с Россией.

Также известно, что 8 ноября с проблемами столкнулась конкурент OpenAI – компания Anthropic. Она отмечала, что из-за "неожиданных ограничений возможностей" ее чат-бот Claude не может ответить на запросы пользователей. Однако неизвестно, связаны ли эти два инцидента.

Источник фото: ua.depositphotos.com