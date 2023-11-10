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Сбой в ChatGPT: ответственность за проблемы с чат-ботом взяли хакеры, связанные с РФ
Пользователи ChatGPT от компании OpenAI на днях столкнулись со сбоем в сервисе. Ответственность за это взяли хакеры, связанные с Россией. Об этом пишет TechCrunch.
Не работает ChatGPT: сбой чат-бота
Отмечается, что пользователи, пытавшиеся получить доступ к сервису, получили уведомление о том, что "ChatGPT сейчас перегружен", а некоторые не смогли войти в сервис.
Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман изначально заявлял, что причиной этого является высокая заинтересованность людей в новых функциях платформы.
OpenAI сообщала о решении проблемы, однако позже компания указала, что продолжает наблюдать "периодические сбои" в ChatGPT и его API.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Наконец разработчики проинформировали, что сбои "связаны с аномальной структурой трафика, отражающей DDoS-атаку". Такие атаки обычно заключаются в передаче большого количества запросов, чтобы перегрузить сервис.
Anonymous Sudan: атака на ChatCPT
Как пишет TechCrunch, ответственность за вероятную атаку взяла на себя хакерская группа Anonymous Sudan.
Несмотря на название, исследователи безопасности считают, что группа связана с Россией.
Также известно, что 8 ноября с проблемами столкнулась конкурент OpenAI – компания Anthropic. Она отмечала, что из-за "неожиданных ограничений возможностей" ее чат-бот Claude не может ответить на запросы пользователей. Однако неизвестно, связаны ли эти два инцидента.
Источник фото: ua.depositphotos.com