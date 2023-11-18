Гендиректора компанії OpenAI, яка розробляє ChatGPT, звільнили з посади: що сталося

Рада директорів компанії OpenAI, яка займається розробкою штучного інтелекту, звільнила Сема Альтмана з посади голови правління, заявивши, що вона втратила впевненість у його здатності керувати компанією.

Про це пише ВВС.

В опублікованій заяві компанії стверджується, що Альтман «не завжди був відвертим у спілкуванні з радою директорів, що обмежує його здатність виконувати свої обов'язки».

"Правління більше не впевнене в його здатності продовжувати очолювати OpenAI", - йдеться в тексті.

Тимчасовим генеральним директором буде технічний директор Миру Мураті.

За словами співзасновника OpenAI Грега Брокмана, звільнення відбувалося під час поспішно організованих відеоконференцій Google Meet.

Один із засновників компанії Брокман також був звільнений з ради директорів через кілька хвилин.

Брокман оголосив, що він покинув свою роль у компанії після звільнення пана Альтмана.

"Ми разом пережили важкі та прекрасні часи, досягнувши так багато, попри всі причини, через які це здавалося б неможливим. Але, виходячи з сьогоднішніх новин, я звільняюся", - написав він у соцмережах.

Він сказав, що вони "все ще намагаються з'ясувати, що саме сталося", але стверджує, що вся драма розгорнулася за лічені години.

Альтман був обличчям OpenAI

Сем Альтман є співзасновником компанії OpenAI, яка розробляє чат-бот ChatGPT. До 2018 року він був співголовою компанії разом з Ілоном Маском, поки Маск не пішов, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla, зазначає The Verge. Альтман став однією з найвідоміших фігур в ІТ-індустрії.

Нещодавно Альтман заявив, що штучний інтелект може врятувати людство від самознищення, пише Bloomberg.

"Нам потрібні технології, якщо ми хочемо процвітати протягом десятків чи сотень мільйонів або тисяч мільйонів років", — сказав він на дискусії на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско.

Альтман підкреслив необхідність нагляду за штучним інтелектом і зазначив, що хоча великі регуляторні зміни наразі не потрібні, вони стануть необхідними в майбутньому.

Раніше Альтман закликав законодавців США регулювати штучний інтелект.Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.