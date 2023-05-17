Розробник ChatCPT хоче, щоб в США регулювали штучний інтелект

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Про це пише BBC.

Альтман дав свідчення перед комітетом Сенату США, розповівши про можливості та недоліки нової технології.

Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

При цьому гендиректор OpenAI визнав вплив штучного інтелекту на економіку. Зокрема, йдеться про те, що технологія може замістити деякі робочі місць, що призведе до звільнень у певних сферах.

Також Альтман сказав про стурбованість потенційним впливом ШІ на демократію та тим, як технологію можна використовувати для цілеспрямованої дезінформації під час виборів.

Своєю чергою деякі законодавці заявили про необхідність ухвалення нових законів, щоб людям було легше подавати до суду на OpenAI.

Сенатор-республіканець Джош Гоулі сказав, що технологія може бути революційною, однак порівняв її з винаходженням атомної бомби.

А сенатор-демократ Річард Блюменталь зауважив, що майбутнє, де домінує ШІ, "не обов’язково є тим майбутнім, якого ми хочемо".

Як пише BBC, зі свідчень стало зрозуміло, що в США існує двопартійна підтримка ставорення нового органу для регулювання галузі. Але технологія розвивається настільки швидко, що законодавці також замислилися, чи зможе відповідне агентство встигати за нею.

Нагадаємо, що останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології. Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.