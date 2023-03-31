В Італії заборонено ChatGPT

Італійське агентство захисту даних заборонило ChatGPT за незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

"Зупиніть ChatGPT, поки він не буде відповідати вимогам законодавства про захист персональних даних. Італійський агентство із захисту даних видало наказ про тимчасове обмеження обробки даних італійських користувачів проти американської компанії OpenAI, яка розробила платформу і керує нею, з негайним набранням чинності. Одночасно управління розпочало розслідування", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ChatGPT, здатний моделювати та обробляти людські розмови, зазнав втрати даних 20 березня минулого року щодо розмов користувачів та інформації, пов'язаної з оплатою передплатників платної послуги. Крім того, як свідчать перевірки, інформація, надана ChatGPT, не завжди відповідає фактичним даним, що призводить до неточної обробки персональних даних.

Також, незважаючи на те, що згідно з умовами, опублікованими OpenAI, сервіс призначений для осіб, які досягли 13-річного віку, агентство зазначає, що відсутність будь-якого фільтра для перевірки віку користувачів наражає неповнолітніх на відповіді, які абсолютно не відповідають їхньому рівню розвитку та самосвідомості.

OpenAI зобов'язана протягом 20 днів повідомити про заходи, вжиті на виконання запиту агентства, під загрозою застосування санкції у розмірі до 20 мільйонів євро або до 4% від світового річного обороту.

Раніше одна з американських адвокаційних груп звернулася із проханням до Федеральної торгової комісії США (FTC) зупинити випуск нових комерційних версій системи штучного інтелекту GPT-4, яка вразила деяких користувачів, однак занепокоїла інших через швидкі та подібні до людських відповіді на запити.