Слідом за закликом Маска та інших. Американського регулятора просять запровадити заборону на нові версії GPT

Одна з американських адвокаційних груп просить Федеральну торгову комісію США (FTC) зупинити випуск нових комерційних версій системи штучного інтелекту GPT-4, яка вразила деяких користувачів, однак занепокоїла інших через швидкі та подібні до людських відповіді на запити. Про це повідомляє Reuters.

Організація Center for Artificial Intelligence and Digital Policy (CAIDP) назвала систему "упередженою, оманливою і ризиковою для конфіденційності та громадської безпеки".

У CAIDP вважають, що розробка компанії OpenAI не відповідає стандарту Федеральної торгової комісії щодо, зокрема, прозорості, зрозумілості та підзвітності.

"FTC несе чітку відповідальність за розслідування та заборону нечесної та оманливої ​​торгової практики. Ми вважаємо, що FTC має уважно придивитися до OpenAI та GPT-4", – сказав президент CAIDP Марк Ротенберг.

Федеральну торгову комісію закликали "розпочати розслідування щодо OpenAI, заборонити подальші комерційні випуски GPT-4 і забезпечити створення необхідних барʼєрів для захисту споживачів, компаній і комерційного ринку".

Нагадаємо, нещодавно компанія OpenAI офіційно представила нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом – GPT-4. Система здатна генерувати, редагувати і виконувати творчі запити користувачів, зокрема, складати пісні, писати сценарії чи навіть вивчити стиль написання користувача. Крім того, модель здатна приймати зображення як вхідні дані.

Однак уже не вперше лунають заклики до запровадження обмежень навколо ChatGPT. Американський бізнесмен Ілон Маск і ще понад 1000 людей підписали лист, у якому запропонували ввести шестимісячну паузу в роботі над системами ШІ, які потужніші за GPT-4. Вони пропонують створити протоколи безпеки для таких проєктів.