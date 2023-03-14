"Краще за ChatGPT": розробники штучного інтелекту офіційно представили GPT-4

Американська ІТ-компанія OpenAI офіційно представила нову версію мовної моделі з генеративним штучним інтелектом - GPT-4. На відміну від попередньої версії, ця здатна розуміти не лише текст, а й зображення.

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Про це йдеться в презентації OpenAI.

У пресрелізі сказано, що GPT-4 став більш креативним, ніж попередня версія GPT-3,5. Він може генерувати, редагувати і виконувати творчі запити користувачів. Наприклад, складати пісні, писати сценарії чи навіть вивчити стиль написання користувача.

Нова модель здатна приймати зображення як вхідні дані, однак відповідатиме на них лише за допомогою тексту.

GPT-4 здатний обробляти понад 25 тисяч слів, що дає змогу створювати обширний контент, розширені бесіди, а також шукати та аналізувати документи. Для порівняння, ChatGPT здатний генерувати у відповіді до 3 тисяч слів.

Прогрес у продуктивності GPT-4 видно і по тому, як він складає тести та іспити. На деяких з них штучний інтелект набирав 90% і більше зі 100 можливих. Компанія Open AI вказала, що GPT-4 отримав за іспит на адвоката оцінку, еквівалентну з результатами 10% найкращих учасників серед людей.

Розробники кажуть, що витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим.

"За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", – розповідають в компанії.

Там додають, що співпрацюють з організаціями, які планують інтегрувати GPT-4 у свої інноваційні продукти. Це, наприклад, платформа вивчення мов Duolingo, технологічна компанія Stripe та освітня організація Khan Academy.

Наразі GPT-4 можуть скористатися тільки платні підписники ChatGPT Plus.

Нагадаємо, чат-бот зі штучним інтелектом від стартапу OpenAI доступний в Україні з 18 лютого. Програма не працює лише на тимчасово окупованих РФ територіях.

Міністерство цифрової трансформації досліджує можливості чатботу ChatGPT щодо вдосконалення державного управління та розвитку цифрової інфраструктури.