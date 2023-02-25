Конкурент ChatGPT: Meta анонсувала мовну модель на основі штучного інтелекту

Компанія Meta анонсувала випуск нової мовної моделі LLaMA на основі штучного інтелекту з високою продуктивністю та великою кількістю даних.

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Про це пише Reuters.

LLaMA від Meta, скорочення від Large Language Model Meta AI, буде доступна за некомерційною ліцензією дослідникам і організаціям, пов’язаним з урядом, громадянським суспільством і академічними колами.

Мовна модель показала перспективу у генеруванні тексту, розмовах, узагальненні письмового матеріалу та складніших завдань, таких як вирішення математичних теорем . Вона може відповідати на запитання, наприклад, реченнями, які читаються так, ніби їх написали люди.

Модель, яка, за словами Meta, вимагає "набагато меншої" обчислювальної потужності, ніж попередні пропозиції, навчена на 20 мовах з акцентом на тих, які використовують латинський і кириличний алфавіти.

Крім того, як стверджують в компанії, LLaMA може перевершити конкурентів, які перевіряють більше параметрів або змінних, які враховує алгоритм.

Зокрема, версія LLaMA з 13 мільярдами параметрів може перевершити GPT-3, на якій побудовано ChatGPT.

Прес-секретар Meta пояснила продуктивність більшою кількістю "чистіших" даних і "архітектурними вдосконаленнями" в моделі, які підвищили стабільність навчання.

Meta в травні минулого року випустила велику мовну модель OPT-175B, також орієнтовану на дослідників, яка лягла в основу чат-бота BlenderBot.

Пізніше компанія представила модель під назвою Galactica, яка могла писати наукові статті та вирішувати математичні задачі, але швидко відмовилася від неї після того, як вона породила авторитетні хибні відповіді.

Видання зазначає, що публічна боротьба за домінування в технологічному просторі штучного інтелекту почалася наприкінці минулого року із запуском OpenAI's ChatGPT, який підтримується Microsoft, і спонукала технологічних гігантів, таких як Alphabet (материнська компанія Google) та китайську Baidu заявити про свої власні розробки.

Нагадаємо, з лютого чат-бот зі штучним інтелектом став доступний в Україні. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих РФ територіях.

Міністр юстиції Денис Малюська вже протестував роботу ChatGPT, запропонувавши йому написати законопроєкт про легалізацію проституції.