США нададуть понад $190 млн на підтримку енергетичного сектора України

Агентство США по міжнародному розвитку USAID надасть більше ніж 190 мільйонів доларів на проєкт "Захист потужності, підвищення стійкості та підключення" (SPARC), що передбачає термінову енергетичну допомогу України впродовж п'яти років.

Про це йдеться на сайті USAID.

Зазначається, що цей проєкт буде зосереджений на підвищенні стійкості, надійності, доступності та безпеки секторів електроенергетики, природного газу та централізованого теплопостачання в Україні, а також надання критично важливої технічної допомоги, підтримки реформ, обладнання та послуг для підтримки енергопостачання.

Також повідомляється, що США виділять щонайменше 1,4 мільярда доларів додаткового фінансування для підтримки економічного відновлення України.

В USAID зауважили, що 22 березня 2024 року Росія вчинила найбільшу на сьогоднішній день атаку на енергетичну інфраструктуру України, що ще раз продемонструвало гостру необхідність у цих інвестиціях.

Там також нагадали, що агентство надало майже 1 мільярд доларів на енергетичну допомогу Україні, включно з понад 475 мільйонів доларів на надзвичайну допомогу, надану протягом останніх двох зим. В USAID уточнили, що це обладнання включає автотрансформатори для передачі електроенергії та мобільні котельні для опалення шкіл і лікарень.

"Програма USAID SPARC допоможе зберегти світло мільйонам українців і дасть їм можливість захищати свою батьківщину", - підсумували в агентстві.

Внаслідок обстрілів пошкоджена половина всієї енергосистеми України

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, збитки енергосистеми України від останніх російських ракетних та дронових атак склали понад 1 млрд доларів. Дуже суттєвих ушкоджень зазнала теплова генерація, гідрогенерація, підстанції для передачі електроенергії. Наразі ситуація в енергетиці хоч і складна, але енергосистема працює стабільно.