Уряд створив штаб, який займатиметься підготовкою до опалювального сезону

8 травня під час засідання уряду було ухвалено рішення створити штаб підготовки до наступного опалювального сезону. Ця ініціатива спрямована на координацію зусиль щодо подолання наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Головним завданням штабу буде забезпечення світла та тепла в оселях українців, а також безперебійного електропостачання підприємств протягом осінньо-зимового періоду.

"До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад. Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", - написав Шмигаль.

В уряді також наголосили на необхідності активнішого залучення допомоги від міжнародних партнерів та вирішення боргової кризи в енергетичному секторі. Планується модернізувати та адаптувати паливно-енергетичний комплекс до нових викликів, пов'язаних з російською агресією.

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", - наголосив він.

Окрім створення штабу, Кабмін ухвалив низку рішень в енергетичній сфері. Зокрема, було збільшено у п'ять разів субсидії на електроенергію для жителів Харківської області, які залишилися без світла через російські обстріли.

Армія РФ знов атакувала енергетичні об’єкти

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня Росія атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у 6 регіонах України. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Ворог атакував об’єкти у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Натомість у ДТЕК заявили, що ворог вночі атакував три теплоелектростанції компанії. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання.

Відомо, що загалом за ніч росіяни застосували 55 ракет та 21 ударний безпілотник.

Через обстріли опалювальний сезон завершили достроково

Для зменшення навантаження на енергосистему міська влада Харкова вирішила достроково завершити опалювальний сезон.

"Минулої пʼятниці (22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова- ред) ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося наше місто. Всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки тієї атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках", - повідомляв тоді міський голова Ігор Терехов.

Щоб зменшити навантаження на енергосистему, достроково вимкнули опалення і в Києві. Станом на 1 квітня теплопостачання було припинено у 97% житлових будинків.

Незважаючи на таку складну ситуацію, варто додати, що уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.