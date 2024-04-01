У Києві практично завершили опалювальний сезон

Процедура відключення від опалення у Києві наближається до завершення. Наразі теплопостачання припинено у 97% житлових будинків, що обслуговуються районними управляючими компаніями.

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Про це повідомили у Київтеплоенерго.

Відповідно до окремих індивідуальних звернень, опалення вже не працює в понад 99% будинків, які належать ОСББ та ЖБК, та приблизно в 80% службових житлових об'єктів.

Наразі триває відключення теплопостачання в лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках та інших установах.

"Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів", – пояснив Петро Пантелеєв.

Мер Києва зауважив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, місто пройшло опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.

Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповідав, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.

Проте, він зазначив, що рішення про початок та припинення опалювального сезону приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря в кожному конкретному регіоні.

Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку

Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.

Як повідомили у НАК "Нафтогаз", цього вдалося досягти завдяки:

значному збільшенню видобутку Групою Нафтогаз у 2023-му;

успішній співпраці з приватними видобувниками.

Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.