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У Києві практично завершили опалювальний сезон
Процедура відключення від опалення у Києві наближається до завершення. Наразі теплопостачання припинено у 97% житлових будинків, що обслуговуються районними управляючими компаніями.
Про це повідомили у Київтеплоенерго.
Відповідно до окремих індивідуальних звернень, опалення вже не працює в понад 99% будинків, які належать ОСББ та ЖБК, та приблизно в 80% службових житлових об'єктів.
Наразі триває відключення теплопостачання в лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках та інших установах.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Процес відключення систем опалення в закладах соціальної сфери, зокрема лікарнях, поліклініках, школах, дитсадках тощо, триває, оскільки відбувається за письмовими заявками їхніх керівників, враховуючи специфіку закладів", – пояснив Петро Пантелеєв.
Мер Києва зауважив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, місто пройшло опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.
Нагадаємо, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповідав, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря, а не 15 квітня, як було заплановано.
Проте, він зазначив, що рішення про початок та припинення опалювального сезону приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря в кожному конкретному регіоні.
Україна вперше пройшла зимовий сезон за рахунок газу власного видобутку
Уперше в історії Україна пройшла зиму з газом винятково власного видобутку.
Як повідомили у НАК "Нафтогаз", цього вдалося досягти завдяки:
- значному збільшенню видобутку Групою Нафтогаз у 2023-му;
- успішній співпраці з приватними видобувниками.
Влада планує підтримувати тенденцію енергонезалежності країни й надалі.