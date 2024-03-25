Через дефіцит електрики в Харкові достроково завершать опалювальний сезон

Для зменшення навантаження на енергосистему міська влада Харкова вирішила достроково завершити опалювальний сезон.

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Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Шановні харківʼяни! Минулої пʼятниці ворог фактично знищив основні енергетичні об'єкти, за рахунок яких живилося наше місто. Всі ці дні комунальні служби спільно з енергетиками продовжують усувати наслідки тієї атаки, аби відновити надання комунальних послуг у житлових будинках", - йдеться в повідомленні міського голови.

Він зазначив, що хоча частково вже вдалося це зробити, дефіцит електроенергії все ще відчутний.

"Через це чи не єдиним з можливих заходів для зменшення навантаження на енергосистему вбачається дострокове завершення опалювального сезону. Тільки це дозволить нам забезпечити електроенергією максимальну кількість споживачів та дати гарячу воду в будинки харківʼян", - заявив Терехов.

Він повідомив, що відключати теплопостачання почнуть вже з 26 березня, зазначивши при цьому, що температура повітря на вулиці є сприятливою.

Також мер Харкова заявив, що сьогодні вдалося зробити практично неможливе - запустити рух поїздів на всіх станціях метрополітену з інтервалом у 20 хвилин. Разом з тим, потужностей для наземного електротранспорту ще не вистачає. Замість трамваїв і тролейбусів пасажирів за схемою блекауту продовжують перевозити безоплатні муніципальні автобуси.

"Дякую за роботу комунальникам, енергетикам, транспортникам, завдяки яким Харків живе і працює навіть за таких умов!" – підсумував Терехов.

Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ворог здійснив наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.

"Мета - не просто пошкодити, а спробувати знову, як і минулого року, спричинити масштабний збій в роботі енергосистеми країни. На жаль, є влучання та пошкодження об’єктів генераціі, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях", - підкреслив Галущенко.

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

Додамо, що у Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення готують графіки відключень електроенергії.

Разом з тим, в "Укренерго" заявляли, що рішення про закінчення опалювального сезону в регіонах, які постраждали від російських ракет, буде прийматись окремо та в залежності від температури навколишнього середовища.