Из-за дефицита электричества в Харькове досрочно завершат отопительный сезон

Для уменьшения нагрузки на энергосистему городские власти Харькова решили досрочно завершить отопительный сезон.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Уважаемые харьковчане! В прошлую пятницу враг фактически уничтожил основные энергетические объекты, за счет которых питался наш город. Все эти дни коммунальные службы совместно с энергетиками продолжают устранять последствия той атаки, чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в жилых домах", - говорится в сообщении городского главы.

Он отметил, что хотя частично уже удалось это сделать, дефицит электроэнергии все еще ощутим.

"Из-за этого едва ли не единственной из возможных мер по уменьшению нагрузки на энергосистему рассматривается досрочное завершение отопительного сезона. Только это позволит нам обеспечить электроэнергией максимальное количество потребителей и дать горячую воду в дома харьковчан", - заявил Терехов.

Он сообщил, что отключать теплоснабжение начнут уже с 26 марта, отметив при этом, что температура воздуха на улице благоприятна.

Также мэр Харькова заявил, что сегодня удалось сделать практически невозможное – запустить движение поездов на всех станциях метрополитена с интервалом в 20 минут. Вместе с тем мощностей для наземного электротранспорта еще не хватает. Вместо трамваев и троллейбусов пассажиров по схеме блэкаута продолжают перевозить бесплатные муниципальные автобусы.

"Спасибо за работу коммунальщикам, энергетикам, транспортникам, благодаря которым Харьков живет и работает даже при таких условиях!" – подытожил Терехов.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город в этот день был полностью без света.

Добавим, что в Харькове в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, для населения готовят графики отключений электроэнергии.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" заявляли, что решение об окончании отопительного сезона в пострадавших от российских ракет регионах будет приниматься отдельно и в зависимости от температуры окружающей среды.