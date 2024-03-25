В "Укрэнерго" объяснили, как будут принимать решение о завершении отопительного сезона в пострадавших от обстрелов регионах

Решение об окончании отопительного сезона в пострадавших от российских ракет регионах будет приниматься отдельно и в зависимости от температуры окружающей среды.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал глава правления компании Владимир Кудрицкий, сообщает "Укрэнерго".

"Когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда догреваются электроприборами. И это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут, я думаю, приниматься отдельно. Мы находимся в коммуникации с местными властями, для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона", - пояснил глава правления НЭК "Укрэнерго".

Кудрицкий отметил, что в настоящее время Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог – это те регионы, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии. Там возможны при достижении максимума потребления некоторые ограничения энергоснабжения для сбалансирования этих узлов.

"Нам потребуется несколько дней для ликвидации последствий российских атак, чтобы включить оборудование, которое было повреждено во время атак и, соответственно, обеспечить надежность потребления в этих регионах", - рассказал он.

По словам Кудрицкого, самая тяжелая ситуация в Харькове. Он выразил надежду, что в конце следующей недели удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города.

Напомним, как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, графики отключений электроэнергии для города корректируют и обнародуют по готовности.

Добавим, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.

Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи

Впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.

Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:

значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;

успешному сотрудничеству с частными добытчиками.

Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.

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