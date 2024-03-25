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В "Укрэнерго" объяснили, как будут принимать решение о завершении отопительного сезона в пострадавших от обстрелов регионах
Решение об окончании отопительного сезона в пострадавших от российских ракет регионах будет приниматься отдельно и в зависимости от температуры окружающей среды.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал глава правления компании Владимир Кудрицкий, сообщает "Укрэнерго".
"Когда отопительный сезон заканчивается, люди иногда догреваются электроприборами. И это создает дополнительную нагрузку на энергосистему. В тех регионах, которые сильно пострадали от российских атак, где есть повреждения энергетической инфраструктуры, есть повреждения электростанций, там, конечно, эти решения будут, я думаю, приниматься отдельно. Мы находимся в коммуникации с местными властями, для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для пострадавшей энергосистемы того или иного региона", - пояснил глава правления НЭК "Укрэнерго".
Кудрицкий отметил, что в настоящее время Одесса, Хмельницкий, Кривой Рог – это те регионы, где необходимо бережно относиться к потреблению электроэнергии. Там возможны при достижении максимума потребления некоторые ограничения энергоснабжения для сбалансирования этих узлов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Нам потребуется несколько дней для ликвидации последствий российских атак, чтобы включить оборудование, которое было повреждено во время атак и, соответственно, обеспечить надежность потребления в этих регионах", - рассказал он.
По словам Кудрицкого, самая тяжелая ситуация в Харькове. Он выразил надежду, что в конце следующей недели удастся существенно улучшить ситуацию с энергообеспечением города.
Напомним, как сообщал мэр Харькова Игорь Терехов, в городе в результате ракетной атаки РФ разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ, графики отключений электроэнергии для города корректируют и обнародуют по готовности.
Добавим, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что отопительный сезон в Украине в этом году завершится в конце марта из-за плюсовой температуры воздуха, а не 15 апреля, как было запланировано.
Украина впервые прошла зимний сезон за счет газа собственной добычи
Впервые в истории Украина прошла зиму с газом исключительно собственной добычи.
Как сообщили в НАК "Нафтогаз", этого удалось добиться благодаря:
- значительному увеличению добычи Группой Нафтогаз в 2023 году;
- успешному сотрудничеству с частными добытчиками.
Власти планируют поддерживать тенденцию энергонезависимости страны и дальше.
Фото: ua.depositphotos.com