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Энергетика
Дата публикации

Последние удары РФ по энергосистеме привели к убыткам "Укрэнерго" на €100 млн

Последние удары РФ по энергосистеме привели к убыткам "Укрэнерго" на €100 млн
Энергетики, занимающиеся ремонтом оборудования. Фото: глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий / Facebook

Ущерб НЭК "Укрэнерго" от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает €90-100 млн, сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

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"По предварительным подсчетам, чек за ущерб, который мы предъявим врагу за последние атаки, достигает, по меньшей мере, €90-100 млн, если говорить только о высоковольтном оборудовании "Укрэнерго", - написал Кудрицкий в своем фейсбуке.

Он сообщил, что энергетики готовились к ударам: формировали склад оборудования и материалов, а также тренировали персонал.

По его словам, очень важную роль сыграли инженерные укрепления на объектах, которые оборудовались совместно с областными военными администрациями и Государственным агентством по восстановлению. По предварительным оценкам, без этого повреждений могло быть вдвое больше, а последствия еще более серьезными.

В регионах, нанесших наибольшие повреждения, ликвидацией последствий атак и восстановлением занимается 10 мобильных ремонтных бригад, специалистов эксплуатационного персонала подстанций и линий, подрядные организации. Сотни высококвалифицированных энергетиков работают круглосуточно над возвращением света в дома украинцев.

"Сложная ситуация остается в 3 областях. В Харьковской области мы вместе со специалистами облэнерго нашли нестандартные технические решения, как заживить город и регион и дать больше мощности. Ее все еще не хватает, поэтому должны распределять имеющиеся объемы электроэнергии между потребителями по определенному графику. Сейчас максимально сосредоточены на наращивании наших возможностей здесь", - сообщил Кудрицкий.

В Днепропетровской и Одесской областях иногда действуют ограничения энергоснабжения, примененные Диспетчерским центром "Укрэнерго". По словам главы "Укрэнерго", это вынужденная мера, необходимая для стабилизации ситуации в регионе. Кроме того, ремонтные бригады работают над возвратом стабильного энергопитания, это может занять несколько дней.

Также Кудрицкий отметил, что в регионах, где постепенно возвращается энергопитание, очень важно соблюдать режим экономного потребления и не включать все электроприборы сразу.

"Это поможет не создавать чрезмерную нагрузку на энергосистему, которая все еще восстанавливается после массированных атак. Соответственно, наши ремонтные бригады смогут сделать свою работу быстрее", – пояснил он.

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки 22 марта было повреждено оборудование Днепровской ГЭС и нефтепродукты попали в реку Днепр. Удар россиян по Днепровской ГЭС нанес экологический ущерб реке – сумма ущерба составляет ориентировочно 159,3 тысяч гривен.

Самая масштабная атака на украинскую энергетику

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В результате действий российских террористов зафиксированы повреждения объектов в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, враг совершил самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, повлечь за собой масштабный сбой в работе энергосистемы страны. К сожалению, есть попадания и повреждения объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях", - подчеркнул Галущенко.

Также российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала нужно провести анализ поврежденного оборудования.

В результате массированной ракетной атаки страны-агрессора РФ 22 марта также были повреждены объекты Группы "Нафтогаз" и ТЭС "Центрэнерго".

Автор:
Ольга Колесниченко