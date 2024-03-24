Удар РФ по Днепровской ГЭС: какой вред экологии

Удар россиян по Днепровской ГЭС нанес экологический ущерб реке Днепр ориентировочно на 159,3 тысяч гривен. Продолжается расчет ущерба, причиненного засорением почв и вследствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

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Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по результатам координационного совещания с представителями Госэкоинспекции, Госводагентства, ДнепроГЭС, ГСЧС и Специализированной экологической прокуратурой.

Напомним, в результате ракетной атаки 22 марта было повреждено оборудование Днепровской ГЭС и нефтепродукты попали в реку Днепр.

По данным Госэкоинспекции, пятно нефтепродуктов ориентировочной массой 0,5 тонны двигается ниже по течению Днепра.

В настоящее время в воде, отобранной на правом берегу, в 1,1 км от ГЭС, фиксируется сверхурочное загрязнение нефтепродуктами в 1,1 раза и превышение уровня железа в 1,5 раза от нормативов для питьевых нужд.

Специалисты также отобрали пробы грунта вблизи однокамерного шлюза плотины ДнепроГЭС, в месте загромождения обломками от взрыва.

Кроме того, исследования проб на химические показатели продолжаются.

С нижнего бьефа реки Днепр забор воды для питьевого водоснабжения осуществляется только одной территориальной общиной – Беленьковской. В настоящее время водозабор здесь приостановлен.

По данным Госэкоинспекции, ориентировочный ущерб водным ресурсам составил 159 308 грн. Продолжается расчет ущерба, причиненного засорением почв и вследствие выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Все расчеты и материалы будут предоставлены Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов и правоохранительным органам.

Для контроля ситуации мониторинг качества воды реки Днепр будет осуществляться Госэкоинспекцией и Госводагентством постоянно до ликвидации всех последствий российских обстрелов.

ДнепроГЭС подверглась атаке врага

Российская оккупационная армия 22 марта атаковала крупнейшую ГЭС в Украине – ДнепроГЭС.

"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Изверги не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотины", - сообщила прессслужба "Укргидроэнерго".

В Днепровскую ГЭС попали 8 ракет, поражения очень значительны. Было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2.

Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена. Есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки. Пока энергетикам удалось запустить в работу часть оборудования.

Из-за вражеских обстрелов Днепровской ГЭС "Укрэнерго" потеряло еще около 20% регулирующих мощностей. Чтобы возобновить работу станции, сначала необходимо провести анализ поврежденного оборудования.

"Недостаточная реакция мирового общества на разрушение Каховской ГЭС спровоцировала то, что враг не увидел больших последствий для себя. И поэтому в дальнейшем Россия продолжает бить по украинским гидросооружениям. Это большая опасность, которая может привести к экологической катастрофе", - подчеркнул генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.