Удар РФ по Дніпровській ГЕС: яка шкода екології

Удар росіян по Дніпровській ГЕС завдав екологічної шкоди річці Дніпро орієнтовно на 159,3 тисячі гривень. Триває обрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря.

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Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України за результатами координаційної наради із представниками Держекоінспекції, Держводагентства, ДніпроГЕС, ДСНС та Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 22 березня було пошкоджено обладнання Дніпровської ГЕС і нафтопродукти потрапили у річку Дніпро.

За даними Держекоінспекції, пляма нафтопродуктів орієнтовною масою 0,5 тонни рухається нижче за течією Дніпра.

Станом на зараз у воді, відібраній на правому березі, за 1,1 км від ГЕС, фіксується понаднормове забруднення нафтопродуктами в 1,1 рази та перевищення рівня заліза загального в 1,5 рази від нормативів для питних потреб.

Фахівці також відібрали проби ґрунту поблизу однокамерного шлюзу греблі ДніпроГЕС, у місці захаращення уламками від вибуху.

Крім того, дослідження проб на хімічні показники тривають.

З нижнього б’єфу річки Дніпро забір води для питного водопостачання здійснюється лише однією територіальною громадою – Біленьківською. Наразі водозабір тут призупинено.

За даними Держекоінспекції, орієнтовна шкода водним ресурсам склала 159 308 грн. Триває обрахунок збитків, завданих засміченням ґрунтів та внаслідок викидів шкідливих речовин у атмосферне повітря. Всі розрахунки та матеріали будуть надані Міндовкіллю та правоохоронним органам.

Для контролю ситуації моніторинг якості води річки Дніпро здійснюватиметься Держекоінспекцією та Держводагентством постійно – до ліквідації усіх наслідків російського обстрілу.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.