Дніпровська ГЕС не працює: “Укренерго” втратило близько 20% потужностей

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.

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Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Нам важко зараз сказати, коли ми можемо запустити станцію. Наразі ми проводимо певні випробування, але гідроелектростанція не виробляє електроенергію", - зазначив Сирота.

За його словами, те, що є обладнання, яке не підлягатиме відновленню, а потребуватиме заміни - очевидні речі.

"Ми розуміємо, що це обладнання індивідуального замовлення і термін його виготовлення досить тривалий. Але щодо обладнання, яке підлягатиме заміні і капітальному ремонту ми можемо сказати згодом", - підкреслив очільник "Укргідроенерго".

Він зауважив, що для того, щоб розібрати завали і дістатись до основного обладнання фахівцям необхідно мінімум 3-4 дні. Тоді буде зрозуміло, що потрібно відновлювати, а що замовляти, виготовляти.

Сирота також наголосив, що сьогодні немає загрози щодо прориву греблі, вона не пошкоджена.

"Гідроенергетика відіграє важливу роль у регулюванні пікових навантажень. Через ракетні обстріли ворогом ДніпроГЕС ми втратили близько 20% регулюючих потужностей", - повідомив Сирота.

Він нагадав, що "Укргідроенерго" тривалий час співпрацює з міжнародними фінансовими установами, такими як Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ.

"Ми з ними спілкувались. Вони готові підставити нам плече підтримки", - резюмував Сирота.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. Наразі енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

РФ завдала збитків "Укргідроенерго" на 3 млрд євро

Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні "Укргідроенерго" оцінила розмір збитків, завданих внаслідок російської агресії у більше ніж у 3 млрд євро.

У результаті постійних обстрілів по об’єктах, а також руйнування Каховської ГЕС, "Укргідроенерго" зазнало збитків понад 2,5 млрд євро.

Крім того, додаткові 500 млн євро збитків було завдано через ракетні удари та напади дронів на об'єкти компанії.