Внаслідок удару РФ по Дніпровській ГЕС стався витік нафтопродуктів у річку Дніпро (ФОТО)

Внаслідок ракетного удару, який 22 березня здійснила країна-агресор РФ по Дніпровський ГЕС, зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

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Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південного округу.

Зазначається, що спеціалістами було оперативно оглянуто постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю, інспекторами відібрані проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт річки Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - підкреслили в Держекоінспекції.

Там додали, що всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ України та правоохоронців.

ДніпроГЕС зазнала атаки ворога

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та греблі", - повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

Загрози прориву немає. Ситуація на греблі станції контрольована.

"Недостатня реакція світового товариства на руйнацію Каховської ГЕС спровокувала те, що ворог не побачив великих наслідків для себе. І тому надалі Росія продовжує бити по українських гідроспорудах. Це велика небезпека, що може призвести до екологічної катастрофи", - наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.