ЄІБ та "Укргідроенерго" підписали меморандум щодо технічного переоснащення трьох українських ГЕС

19 березня "Укргідроенерго" та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці над гідроенергетичними проєктами в Україні.

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Про це повідомили прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і пресслужба "Укргідроенерго".

Зазначається, що меморандум підписали віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за операції в регіоні, та генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота у присутності прем’єр-міністра України та президентки ЄІБ Наді Кальвіньо.

Фото: Пресслужба "Укргідроенерго"

"У меморандумі визначені наміри компанії та банку у сприянні реалізації проєкту "Відновлення обладнання для підвищення експлуатаційної стійкості та надійності гідроелектростанцій". Проєкт спрямований на надання підтримки ліквідності та стабільності роботи "Укргідроенерго". Наразі розглядається можливість виділення кредиту у розмірі приблизно €100 млн, який зараз на розгляді у ЄІБ", - йдеться в повідомленні "Укргідроенерго".

Крім того, сторони співпрацюватимуть у сфері технічного переоснащення трьох гідроелектростанцій шляхом заміни гідротехнічного та гідросилового обладнання на Канівській, Кременчуцькій та Дніпровській ГЕС.

"Вдячні ЄІБ за непохитну підтримку та суттєвий внесок в енергетичну безпеку України. Гідроенергетика України через дії російських терористів втратила близько 2,5 тис. МВт потужностей. Завдяки зусиллям уряду та партнерів, понад 1,5 тис. МВт уже відновлено. Відновлення триває і прискориться. Цінуємо активну роль та підтримку, яку ЄІБ надає проєктам у ключових секторах української економіки", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у грудні 2023 року "Укргідроенерго" отримало транш на €133 млн від Європейського інвестиційного банку для комплексного проєкту "Реабілітації гідроелектростанцій". Виділені кошти спрямовано на модернізацію та реконструкцію гідроенергетичних об’єктів, які належать компанії, а також на відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів та втрачених внаслідок обстрілів потужностей.

Повідомлялося, що внаслідок раннього водопілля українські гідроелектростанції виробляють близько 65 млн кВт-год. електроенергії щодня, що є рекордним показником.

Збитки, завдані Україні внаслідок знищення Каховської ГЕС

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 року війська країни-агресора підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Руйнування греблі Каховської ГЕС призвело до виникнення серйозної екологічної кризи, в результаті якої було затоплено 620 квадратних кілометрів суші. Це спричинило серйозний вплив на природне середовище, який зачепив 333 тисячі гектарів природоохоронних зон та 11 294 гектарів лісових територій.

Уряд України та Організація Об’єднаних Націй в Україні оцінили розмір шкоди та збитків, які були завдані внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС.

Як свідчать дані у звіті PDNA, розмір прямої шкоди, завданої інфраструктурі становить $2,79 млрд, а розмір збитків становить понад $11 млрд. При цьому, найбільшою проблемою є тривалий вплив на довкілля. Зазначається, що розмір прямої шкоди був найбільшим в енергетичному та житловому секторах.

Так, сектор енергетики зазнав збитків у розмірі $1,26 млрд, а житловий сектор зазнав шкоди на понад $1,1 млрд. Особливо відчутними збитки виявилися в сфері екології та енергетики, що є критичними для довгострокової стійкості та відновлення.

У звіті PDNA йдеться, що загальні потреби в відновленні та відбудові оцінюються на суму $5,04 млрд, зокрема $1,82 млрд потрібно в короткостроковій перспективі.