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Кабмін заборонив передавати у власність та змінювати цільове призначення земель, які займало Каховське водосховище
12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на захист земель, які раніше займало Каховське водосховище. Забороняється формування, передача у власність або користування, а також зміна цільового призначення цих земельних ділянок.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Виняток становитимуть дії, спрямовані безпосередньо на відновлення водосховища та будівництво необхідних гідротехнічних споруд.
Це рішення прийняти з метою запобігання нецільовому використанню цих територій та створення умов для їх майбутнього відновлення. Воно діятиме під час воєнного стану та п’ять років після його завершення.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру доручено на основі доступних аерофотозйомок, аерозйомок та інших матеріалів (у тому числі архівних), створити та відобразити шар, що міститиме відомості про землі під Каховським водосховищем, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.
Нагадаємо, 6 жовтня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища.
На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують нову станцію
В ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок цього було зруйновано 16 затворів і власне будівлю Каховської ГЕС.
За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.
"Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію", - розповів генеральний директор Прат "Укргідроенерго" Ігор Сирота..
Будівництво нової Каховської ГЕС може коштувати Україні близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про обладнання з машинного відділення, а й про відновлення гідроспоруд і цілісності греблі.