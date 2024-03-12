Кабмін заборонив передавати у власність та змінювати цільове призначення земель, які займало Каховське водосховище

12 березня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на захист земель, які раніше займало Каховське водосховище. Забороняється формування, передача у власність або користування, а також зміна цільового призначення цих земельних ділянок.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Виняток становитимуть дії, спрямовані безпосередньо на відновлення водосховища та будівництво необхідних гідротехнічних споруд.

Це рішення прийняти з метою запобігання нецільовому використанню цих територій та створення умов для їх майбутнього відновлення. Воно діятиме під час воєнного стану та п’ять років після його завершення.

За його словами, Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру доручено на основі доступних аерофотозйомок, аерозйомок та інших матеріалів (у тому числі архівних), створити та відобразити шар, що міститиме відомості про землі під Каховським водосховищем, а також землі, на яких розташовані об’єкти, необхідні для забезпечення функціонування водосховища.

Нагадаємо, 6 жовтня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді встановити заборону на формування, передачу у власність та користування, зміну цільового призначення земельних ділянок на території колишнього вже Каховського водосховища.

На місці зруйнованої Каховської ГЕС збудують нову станцію

В ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів. Внаслідок цього було зруйновано 16 затворів і власне будівлю Каховської ГЕС.

За висновками експертів ГЕС не підлягає ремонту чи відновленню після підриву, тому в "Укргідроенерго" вирішили збудувати на її місці нову.

"Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію", - розповів генеральний директор Прат "Укргідроенерго" Ігор Сирота..

Будівництво нової Каховської ГЕС може коштувати Україні близько $1 млрд, оскільки йдеться не тільки про обладнання з машинного відділення, а й про відновлення гідроспоруд і цілісності греблі.