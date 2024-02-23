Збитки рибної галузі через знищення Каховської ГЕС сягнули майже 10 млрд грн

Збитки рибній галузі внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції та руйнування водосховища перевищили 9,8 млрд грн.

Про це повідомив т.в.о. голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Ігор Клименок, пише "Укрінформ".

За його словами, руйнування греблі стало справжньою катастрофою для рибної галузі. І не лише через загибель біоресурсів та втрату водного плеса.

“На цьому водосховищі розташовані два державні рибовідтворювальні заводи. Це Херсонський виробничо-експериментальний завод із розведення молоді частикових риб (забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб - ред.) та Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика (2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн - осетрових - ред.)", - зазначив Клименок.

Він додав, що у 2022 році доступ до заводів був обмежений у зв’язку з війною.

Як повідомив Клименюк, тепер існування підприємств взагалі під загрозою.

Він зазначив, що збитки рибного господарства України внаслідок надзвичайної події попередньо оцінюють у понад 9,8 млрд грн.

Клименок також нагадав, що руйнування греблі Каховської ГЕС завдало величезної шкоди системі меліорації земель в Україні.

“Каховське водосховище було перлиною рибного господарства та джерелом живлення для найбільшої системи зрошення у Європі - 26 зрошувальних систем, які забезпечували водою 584 тис. га. Щорічний забір води для зрошування сягав 550 млн кубометрів. Тож збитки в галузі меліорації обчислюються десятками мільярдів гривень”, - підкреслив керівник Держрибагентства.

Україна втратила заводи з розведення риби через підрив Каховської ГЕС

Зауважимо, на лівобережжі Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено та повністю зруйновано 107 гідротехнічних споруд Державного агентства меліорації та рибного господарства України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок знищення Каховської ГЕС затоплений єдиний в Україні державний осетровий завод. Це пряма загроза подальшому відтвореню популяцій осетрових видів риб, що може призвести до їх зникнення в українських водоймах.

Також Херсонський виробничо-експериментальний завод з розведення молоді риб, який знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини, під загрозою повного знищення.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби.Збитки складають понад 7 млн грн.