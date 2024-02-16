Торік рибні аукціони принесли державі 95 млн грн

Рибна галузь України демонструє небачені досягнення. Перші в історії галузі аукціони, які проводилися протягом 2023 року, принесли до державного бюджету понад 95 мільйонів гривень, що майже в 12 разів перевищує стартову ціну лотів.

Про це в інтерв'ю Українському Радіо розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови Державного агентства меліорації та рибного господарства Ігор Клименок.

Незважаючи на виключення з розподілу Азовського та Чорного морів, а також втрачене Каховське водосхосховище, рибна галузь продовжує бути джерелом максимального доходу для місцевих та обласних бюджетів.

"Це перші аукціони в історії рибної галузі. Коли загальнодержавний ресурс розподіляється на прозорих аукціонах в через систему Прозоро.Продажі, до якої доступний будь-який бізнес, будь-які суб'єкти господарювання, будь-які рибалки. Ми її називаємо є-Риба – це єдина інформаційна система в галузі рибного господарства, яка дозволить нам створити дистанційний контроль, мінімізувати контакт бізнесу і державних чиновників, державних інспекторів, де розподіл ресурсів, видача дозволів, звітування будуть проходити онлайн", - розповів він.

На сьогодні в Україні працює понад 300 суб'єктів господарювання в промисловому рибальстві та зареєстровано понад 3,5 тисячі суб'єктів, що займаються аквакультурою.

Основними напрямками діяльності в рибній галузі залишаються рибництво та рибальство, включаючи промисловий вилов природних ресурсів та аквакультуру, яка вважається аналогом промислового виробництва.

Крім того, важливе місце займає любительське рибальство, що є невід'ємною частиною галузі.

Як встановлюються квоти

За його словами обмеження на вилов риби після узгодження з центральними органами влади, оформляються офіційними документами Міністерства аграрної політики та продовольства. Надалі, встановлені ліміти розбиваються на квоти, які вказують на дозволену кількість водних біоресурсів до вилову для бізнесу, з чітко визначеними правилами, що фіксуються у стандартних договорах.

Ці квоти виставляються на відкриті аукціони із стартовою ціною, яка представляє мінімальний податок, що повинен надійти до держави від використання водних біоресурсів, сприяючи їх відновленню. З цього моменту починається процес торгів.

Нагадаємо, перший аукціон у системі "Прозорро.Продажі" з продажу "права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах чи їх частинах" провели у лютому минулого року.

Тоді на онлайн-торги виставили право промислового вилову риби у річках Дунай та Дністер та у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі.

Ще раніше в Україні запровадили можливість оренди акваторії для вирощування морепродуктів через аукціони

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