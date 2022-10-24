В Україні запровадили можливість оренди акваторії для вирощування морепродуктів через аукціони

Кабінет міністрів запровадив механізм укладення договорів користування на умовах оренди акваторією внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України для цілей морської аквакультури. Відповідну постанову №1191, прийняту ще 14 жовтня, опубліковано на сайті уряду.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Право оренди буде надаватися шляхом продажу на електронних аукціонах. При цьому такий механізм наразі є експериментальним проектом, який діятим два роки з дня набрання чинності постановою.

Координатором проекту визначено Міністерство аграрної політики та продовольства, учасниками – Державне агентство меліорації та рибного господарства та державне підприємство "Український державний інститут по проектуванню підприємств рибного господарства і промисловості "Укррибпроект", яке належить до сфери управління цього агентства, та суб'єкти аквакультури.

Адміністратором електронної торгової системи з продажу права на укладення договорів оренди акваторії визначено державне підприємство "Прозорро.Продажі", що належить до сфери управління Міністерства економіки.

Встановлено, що розмір плати за використання акваторії на умовах оренди становитиме відповідно до ціни реалізації лота, але не менше, ніж плата, яка була б згідно методики, встановленої ще в 2015 році:

Як зазначають в Мінагрополітики, запровадження такого механізму сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу у цій сфері, що має особливе значення не тільки для галузі рибного господарства, а й для економіки держави в цілому.

"Ми розпочинаємо з реалізації експериментального проекту. Основний крок зроблено – створено механізм проведення аукціонів з продажу права на укладення договорів оренди для користування водними об’єктами, якого раніше не було", – зазначив заступник міністра Віталій Головня.

При цьому до учасників таких електронних торгів, за його словами, висуватиметься принципова вимога: підтримання водного простору, який вони орендуватимуть, в оптимальному екологічному, санітарному та водогосподарському стані.

Джерело фото: ua.depositphotos.com