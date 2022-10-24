В Украине ввели возможность аренды акватории для выращивания морепродуктов через аукционы

Кабинет министров ввел механизм заключения договоров пользования на условиях аренды акваторией внутренних морских вод, территориального моря, исключительной (морской) экономической зоны Украины для целей морской аквакультуры. Соответствующее постановление №1191, принятое еще 14 октября, опубликовано на сайте правительства.

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Право аренды будет предоставляться путем продажи на электронных аукционах. При этом такой механизм является экспериментальным проектом, который будет действовать два года со дня вступления в силу постановления.

Координатором проекта определено Министерство аграрной политики и продовольствия, участниками – Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства и государственное предприятие "Украинский государственный институт по проектированию предприятий рыбного хозяйства и промышленности "Укррыбпроект", относящееся к сфере управления этого агентства, и субъекты аквакультуры.

Администратором электронной торговой системы по продаже права на заключение договоров аренды акватории определено государственное предприятие "Прозорро.Продажи", относящееся к сфере управления Министерства экономики.

Установлено, что размер платы за использование акватории на условиях аренды будет составлять цену реализации лота, но не меньше, чем плата, которая была бы согласно методике, установленной еще в 2015 году:

Как отмечают в Минагрополитики, введение такого механизма будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в этой сфере, что имеет особое значение не только для рыбного хозяйства, но и для экономики государства в целом.

"Мы начинаем с реализации экспериментального проекта. Основной шаг сделан – создан механизм проведения аукционов по продаже права на заключение договоров аренды для пользования водными объектами, которого раньше не было", – отметил замминистра Виталий Головня.

При этом к участникам таких электронных торгов, по его словам, будет выдвигаться принципиальное требование: поддержание водного пространства, которое они будут арендовать, в оптимальном экологическом, санитарном и водохозяйственном состоянии.

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