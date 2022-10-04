Украина расторгла соглашение с РФ по рыболовству в Азовском море

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины официально прекратило действие последнего имеющегося соглашения с Российской Федерацией в области рыбного хозяйства в Азовском море.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Госрибагентство официально прекратило действие Соглашения между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности и Комитетом РФ по рыболовству в Азовском море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативу Госрыбагентства прекратить действие соглашения, в установленном законодательством порядке, поддержали Минагрополитики, МИД, Минобразования, Минсреды, Минэкономики, Минфин, Минюст, а также первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины.

Теперь МИД должен сообщить о прекращении действия соглашения контрагента, то есть РФ .

Настоящее Соглашение действовало с 1993 года и выступало инструментом выполнения положений Конвенции ООН по морскому праву в части обеспечения рационального использования водных биоресурсов бассейна Азовского моря.

В последние годы Госрыбагентство неоднократно поднимало вопрос возможности прекращения действия настоящего Соглашения, однако бюрократические преграды и комплекс международных договоров Украины, которые, в частности, урегулируют вопрос использования Азовского моря и Керченского пролива, не позволяли реализовать это намерение без негативных последствий для экономики, продовольственной безопасности Украины, а также рыбаков региона Приазовья, где рыболовство является основным видом занятости населения. В то же время, совершив военное вторжение на территорию Украины и фактически заблокировав украинскую рыболовную деятельность в бассейне Азовского моря, Россия сделала невозможным выполнение сторонами своих обязательств по Соглашению.

"Теперь фактическая точка, которая поставлена во взаимоотношениях между Украиной и РФ по вопросам рыболовства, закреплена юридически", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что первоочередной задачей является освобождение от оккупантов всех украинских территорий, в том числе морских, после чего будут построены новые подходы к реализации прав в бассейне Азовского моря, отвечающих интересам Украины и ее граждан.

Отметим, в настоящее время все побережье Азовского моря полностью оккупировано страной-агрессором РФ.