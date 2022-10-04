Україна розірвала угоду з РФ щодо рибальства в Азовському морі

Державне агентство меліорації та рибного господарства України офіційно припинило дію останньої наявної угоди з Російською Федерацією у галузі рибного господарства в Азовському морі.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Держрибагентство офіційно припинило дію Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом рф з рибальства в Азовському морі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ініціативу Держрибагентства припинити дію угоди, в установленому законодавством порядку, підтримали Мінагрополітики, МЗС, Міносвіти, Міндовкілля, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, а також перший віце-прем'єр-міністр України –міністр економіки України.

Тепер МЗС має повідомити про припинення дії угоди контрагента, тобто РФ.

Дана Угода діяла з 1993 року і виступала інструментом виконання положень Конвенції ООН з морського права в частині забезпечення раціонального використання водних біоресурсів басейну Азовського моря.

Протягом останніх років Держрибагентство неодноразово порушувало питання можливості припинення дії цієї Угоди, проте бюрократичні перепони та комплекс міжнародних договорів України, які, зокрема, врегульовують питання використання Азовського моря та Керченської протоки, не дозволяли реалізувати цей намір без негативних наслідків для економіки, продовольчої безпеки України, а також рибалок регіону Приазов'я, де рибальство є основним видом зайнятості населення. Водночас, здійснивши військове вторгнення на територію України та фактично заблокувавши українську рибальську діяльність в басейні Азовського моря, рф унеможливила виконання сторонами своїх зобов'язань за Угодою.

"Наразі фактична крапка, яка поставлена у взаємовідносинах між Україною та РФ щодо питань рибальства, закріплена юридично", - зазначили у відомстві.

Там наголосили, що першочерговим завданням є звільнення від окупантів усіх українських територій, у тому числі морських, після чого будуть побудовані нові підходи до реалізації прав в басейні Азовського моря, які відповідатимуть інтересам України та її громадян.

Зазначимо, наразі все узбережжя Азовського моря повністю окуповане країною-агресором РФ.