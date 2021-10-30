Бизнес 50 минут назад

На Николаевщине открыли крупнейшую в Украине акваферму по выращиванию креветок (ФОТО)

Новое производство должно принести 5 млн евро инвестиций и создать почти 200 новых рабочих мест

Фото: Facebook/Виктория Олейник Фото: Facebook/Виктория Олейник
Фото: Facebook/Виктория Олейник

30 октября в Николаевской области открыли самую большую в Украине акваферму по выращиванию креветок "Мерманс".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник главы Николаевской облгосадминистрации по медиаполитике Виктория Олейник.

"На берегу Тилигульского лимана, возле села Прогресовка, появилась "Акваферма Тилигул". Питомник тихоокеанской белоногой креветки", — написала Олейник.

По ее словам, новое производство должно принести 5 млн евро инвестиций и создать почти 200 новых рабочих мест.

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Кроме этого, ожидается, что акваферма будет перечислять в бюджеты 10 — 12 млн грн налогов ежегодно.

Как заявила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, предприятие "Тилигул", которое открывало акваферму, стало обладателем рекорда "Самая крупная в Украине акваферма по выращиванию креветок" в категории "Наука и Технологии".

"Выращивание тихоокеанской креветки проводится с применением рециркуляционной системы очистки воды (RAS). Этот факт очень важен, потому что креветки в акваферме выращиваются в чистой воде без применения антибиотиков и других ветеринарных препаратов", — отметила Ветрова.

Запуск на полную мощность планируется к концу следующего года и составит 500 тонн продукции в год. Мощность инкубатория — 100 млн личинок в год.

Производство будет производиться с учетом требований стандартов FSSC 22000, Global G.A.P., GSA Global Aquaculture.

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Стоит отметить, что Украина в среднем за год импортирует около 5 тысяч тонн ракообразных. Подавляющее большинство составляет тихоокеанская белоногая креветка.

На сегодняшний день белоногая креветка (Penaeus Vannamei) не производится в Украине. Импортируется преимущественно продукт глубокой заморозки.

Ранее сообщалось, что предприятие по выращиванию королевских креветок в городе Жмеринка Винницкой области законсервировало производство из-за карантина, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19.

 

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