В Житомире решили разводить австралийских раков

К лету этого года в Житомире планируют построить мини-акваферму по выращиванию австралийского красноклешневого рака.

Предприятие организовывают по инициативе международного агентства Goodwill при непосредственном участии инвесторов Дании и житомирской ОО "Атошник", пишет "Житомир online".

27 января 2020 года в Житомирском национальном агроэкологическом университете обсудили технолого-экономические аспекты выращивания этого вида членистоногих.

По информации издания, килограмм таких раков стоит не меньше 500-700 грн. При этом мясо австралийского рака вкуснее, по сравнению с украинскими раками.

К тому же, австралийский рак имеет на 30% больше мясных участков, чем речной рак из украинских водоемов. Если речной рак вырастает за 3-5 лет, то "австралиец" за первые шесть месяцев своей жизни весит 60 г (речной рак достигает такого веса на 3-м году жизни).

Если речной рак дает потомство раз в год (до сотни мальков), то красноклешневые раки могут давать потомство до трех раз в год, причем за раз рождается до тысячи мальков.

Выращивать австралийских красноклешневых раков в Украине можно в два этапа: зимой — в искусственной аквасреде, а летом выпускать в открытые водоемы, чтобы они там созрели.

Уточняется, что агентство Goodwill будет координировать весь процесс реализации проекта по выращиванию австралийских раков в Житомире, а представители ОО "Атошник" будут отвечать за строительство аквафермы и бизнес-составляющую проекта.

Как сообщалось ранее, в Херсоне выращивают жемчуг в днепровских моллюсках — местные ученые впервые создали искусственную партию жемчужин.