В Украине сейчас не лучшее время для промышленного выращивания ракообразных, поскольку наиболее выгодные природные водоемы на юге находятся вблизи зоны боевых действий. Впрочем, разведением креветок можно заниматься в гараже и даже дома, был бы покупатель. Редакция Delo.ua проанализировала бизнес-модели по выращиванию этих ракообразных и приводит советы по открытию успешной креветочной фермы.

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Спрос на креветку в Украине остается стабильным в последние годы, превышая предложение. Креветок охотно закупают рестораны и сети ритейла, потому все больше украинцев интересуются выращиванием этих ракообразных.

Биоресурсы украинских морей и водоемов пока что не могут полностью удовлетворить спрос внутреннего рынка на морепродукты. Его компенсирует импорт: в 2023 году Украина завезла креветок на $40,9 млн, а в 2022 году – на $41,1 млн. Креветочный рынок страны наполняется преимущественно путем поставок из-за рубежа, поэтому он достаточно перспективен для внутренних производителей.

Промышленное разведение креветок пока на паузе

Незадолго до полномасштабного российского вторжения на Тилигульском лимане в Николаевской области открылась первая промышленная ферма по выращиванию креветок. Предприятие инвестировало в проект 200 млн. грн и планировало выращивать до 500 тонн готовой продукции в год. Из-за войны и невозможности импорта посадочного поголовья, кормов и других необходимых товаров компания вынужденно остановилась, хотя планирует возобновить работу в 2024–2025 годах.

Креветки на развес в сетевом магазине. Фото: Delo.ua

За время войны в Украине не открывались другие аквафермы по промышленному выращиванию креветок. Это связано с временной оккупацией россиянами побережья Азовского и части Черного моря, что осложнило выращивание этих ракообразных.

В Украине продолжает действовать устаревшее законодательство, не позволяющее промышленному производителю эффективно инвестировать в аквакультуру. В парламенте зарегистрированы отраслевые законопроекты №8119 и №9545, но они уже более года ждут рассмотрения в Верховной Раде.

Однако есть и первые шаги к промышленному выращиванию креветок. С января 2024 года в Украине разрешено проведение аукционов по аренде участков на побережье Черного моря, сроком на семь лет. В конце марта прошли первые успешные торги за право аренды акватории, поэтому потенциальным бизнесменам следует готовиться к появлению на рынке крупных игроков. Впрочем, крупный бизнес будет "разгоняться" несколько лет, так что у граждан все еще есть шанс открыть небольшие фермы и заработать на продажах ракообразных.

Содержание креветок: краткий справочник

Для разведения оптимально выбирать неприхотливые виды – пресноводную креветку Розенберга или морскую белоногую креветку (ваннамей). Они плодовиты, быстро растут, хорошо приспосабливаются к содержанию в искусственных водоемах.

В Украине креветок можно выращивать:

В домашних аквариумах. Лучший способ "войти" в бизнес без больших инвестиций и получить базовый опыт содержания креветок. В аквариумах оптимально разводить экзотические виды ракообразных для последующей продажи аквариумистам. Для разведения достаточно собственной квартиры;

В искусственных водоемах. Креветки живут в специальных бассейнах с замкнутой водоснабжающей системой, вода в которой постоянно подогревается, очищается и насыщается кислородом. Для этого понадобится теплое помещение с освещением: подготовленный гараж, сарай или арендованные в промзоне "квадраты".

Бассейн с подключением к канализации для слива воды;

Механический фильтр на ливне из бассейна. Вода проходит через мелкую сетку барабана и очищается в фильтре от примесей;

Биологический фильтр. Особые бактерии очищают воду от отходов жизнедеятельности креветок;

Накопительные баки для водозамещения, где вода из бассейна смешивается со свежей. В них встроен насос для циркуляции воды и система подогрева;

Устройство для насыщения воды кислородом. Чрезвычайно важный элемент системы, так как креветки погибают при остановке подачи кислорода дольше 5 минут;

Ультрафиолетовая дезинфекция. Оборудование должно поддерживать постоянный температурный режим в диапазоне 24–28°С и быть защищенным от неожиданного охлаждения ниже 13°С, при котором креветки погибают. Необходимые компоненты для обустройства замкнутой системы водоснабжения (Приховати)

Хотя характеристики искусственных водоемов для разведения креветок могут сильно различаться, следует ориентироваться на несколько базовых для них параметров:

При оборудовании бассейнов-креветников важно соблюдать следующие правила: Глубина бассейна – желательно не менее 1 м и емкостью от 1 тонны;

Материал бассейна любой – бетон, пластик, ПВХ;

Дно водоема необходимо оборудовать укрытиями, где креветки смогут прятаться от своих родственников, поскольку среди них нередки случаи каннибализма. Можно бросить на дно подручные материалы – обрезки труб, шифер, кирпич, ветки, камни; Креветочную ферму необходимо разместить в помещении с температурой воздуха 26–36°С и 12–часовым освещением в сутки. На объекте обязательна хорошая вентиляция для устранения чрезмерной влажности. Какие требования к искусственному водоему (Приховати)

Кроме того, потенциальному владельцу фермы креветок следует знать об основах их содержания:

Кормление креветок. В естественных условиях креветки всеядны, в их рацион входят водоросли, рыба, мох, сброшенный панцирь других креветок. Креветок кормят специализированными сухими кормами, насекомыми и размельченными морепродуктами, растительными кормами (водоросли, аквариумные растения и зелень), кусочками овощей и фруктов.

Еда подается в бассейн при необходимости, когда предыдущий корм съеден. Остатки пищи лучше убрать, чтобы не загрязнять воду.

Для выращивания 1 кг креветок (в среднем 36 штук) требуется 4 кг корма. Одна креветка за жизнь съедает 111-177 грамм.

Содержание креветок. Будущий владелец ракообразных должен внимательно следить за качеством воды, поддержанием микроклимата на ферме, а также не допускать перенаселенности бассейна. Если в аквариуме поголовье креветок превысит 10 особей на 1 кв. м, можно ожидать случаев каннибализма и потери доходов от бизнеса.

Размножение креветок. Эти животные успешно размножаются в неволе. Половая зрелость у особей начинается в 5-месячном возрасте. После оплодотворения самки вынашивают потомство в течение 2-3 недель. В возрасте одного года они набирают достаточный вес (70–100 грамм), и их можно отлавливать на продажу.

Экономика выращивания креветок

Каждый предприниматель самостоятельно решает, где организовать выращивание креветок – в гараже, частном доме или других помещениях. У кого-то найдется готовый сарай или теплица, а у кого - стройматериалы для возведения фермы. Потому и рекомендации в этой статье будут касаться основного оборудования для выращивания креветок.

Холодильник с морепродуктами в сетевом магазине. Фото: Delo.ua

Вариант с минимальными инвестициями. Самым дешевым способом является покупка готового комплекта для выращивания креветок Розенбергв. Например, в Украине за 35 тыс. грн предлагают набор от фирмы Zoocool с бассейном площадью 8,4 куб. м и необходимым для любителя оборудованием.

Бассейн с габаритами 4,5х2,2х0,85м;

Водяной фильтр с насосом и ультрафиолетовым стерилизатором;

Компрессор с комплектующими;

Обогреватель с терморегулятором – 4 шт;

Термометр спиртовой;

Набор тестов для измерения показателей воды;

Сачок для обслуживания и отлова креветок;

Гранулированный корм для креветок в ассортименте. Комплектация набора для выращивания креветок (Приховати)

В комплект входит 800 живых креветок и доступ к консультациям продавца об условиях их выращивания.

Не факт, что такой вид бизнеса будет гарантированно прибыльным и сможет обеспечить достойным заработком хотя бы самого бизнесмена. Для такого маленького бизнеса невозможно оценить и его ориентировочную себестоимость из-за множества факторов, уникальных для каждой отдельной микрофермы. Поэтому перед началом такого бизнеса следует понять, какую цену готовы предложить реальные покупатели, и уже от нее высчитывать целесообразность бизнеса и сроки окупаемости фермы.

Серьезный бизнес на креветках. Ферма по выращиванию 5 тонн креветок в год в ангаре площадью 150 кв. м обойдется инвестору в €330 тыс. (цены выбраны по киевскому региону). Вот более подробная смета:

Материалы, сооружения и замкнутая система водоснабжения обойдется в 148,5 тыс. евро, или 45% от общего бюджета;

Строительные работы будут стоить €33,3 тыс., а коммуникации и монтаж оборудования – еще €31,8 тыс. Строительство займет ориентировочно 9 месяцев;

€10 тыс. будет стоить земельный участок площадью 12 соток под ферму;

€40,6 тыс. придется потратить на разработку проекта фермы и получение разрешительных документов;

На закупку мальков нужно потратить 3,2 тыс. евро.

В результате себестоимость выращивания 1 кг креветок составит €17. Выручка от продажи всех 5 тонн выращенных креветок составит за год €121 тыс. Ежегодная чистая прибыль фермы будет достигнет около €32 тыс., то есть она окупится за 10 лет.

Выращивание креветок при участии посредника. В Украине предлагают также долевое участие в креветочной ферме. К примеру, один из украинских кооперативов ищет посредника для строительства фермы креветок ваннамей площадью 10 тыс. кв. м в Николаевской области.

Организаторы кооператива предлагают инвестировать в предприятие с прибылью около 35% годовых. Минимальная инвестиция - €1,5 тыс. После запуска фермы такой инвестор будет получать ежегодно 70 кг свежей креветки, это эквивалентно прибыли в €560. Таким образом, срок окупаемости инвестиции обещают на уровне трех лет.

Преимущества и недостатки бизнеса по разведению креветок

Каждый бизнес-проект имеет свои недостатки и преимущества. К плюсам бизнеса на креветках можно отнести:

Стабильный рынок с хорошим спросом. Весьма вероятно, что покупатели дополнительно заинтересуются креветкой, выращенной в Украине;

Достаточно высокая цена конечного продукта, если сравнивать с традиционными отраслями животноводства вроде разведения свиней или бройлеров;

Неплохая окупаемость и прибыльность по сравнению с традиционным животноводством;

Возможность начать бизнес в домашних условиях и продавать небольшие партии товара через онлайн-маркетплейсы;

Отсутствие монополистов в отрасли;

Возможность набраться опыта в этой экзотической сфере. Если бизнес "прогорит", опытный креветковод сможет устроиться специалистом высокого класса на успешную креветочную ферму.

У этого рода деятельности есть и существенные недостатки: