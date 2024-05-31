Скільки коштує відкрити креветкову ферму в Україні та як на цьому заробити

В Україні зараз не кращий час для промислового вирощування ракоподібних, оскільки найвигідніші природні водойми на півдні знаходяться поблизу зони бойових дій. Втім, розведенням креветок можна займатися в гаражі та навіть вдома, був би покупець. Редакція Delo.ua проаналізувала бізнес–моделі з вирощування цих ракоподібних і наводить поради для відкриття успішної креветкової ферми.

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Попит на креветку в Україні залишається стабільним протягом останніх років, перевищуючи пропозицію. Креветок охоче закуповують ресторани і мережі ритейлу, тож все більше українців цікавляться вирощуванням цих ракоподібних.

Наразі біоресурси українських морів та водойм не можуть повністю задовольнити попит внутрішнього ринку на морепродукти. Його компенсує імпорт: у 2023 році Україна завезла креветок на $40,9 млн, а у 2022 році – на $41,1 млн. Креветковий ринок країни наповнюється переважно шляхом постачання з–за кордону, тому він є досить перспективним для внутрішніх виробників.

Промислове розведення креветок поки на паузі

Незадовго до повномасштабного російського вторгнення на Тилігульському лимані в Миколаївській області відкрилась перша промислова ферма з вирощування креветок. Підприємство інвестувало в проєкт 200 млн грн і планувало вирощувати до 500 тонн готової продукції на рік. Через війну і неможливість імпорту посадкового поголів'я, кормів та інших необхідних товарів компанія вимушено зупинилась, хоча планує відновити роботу у 2024–2025 роках.

Креветки на вагу у мережевому магазині. Фото: Delo.ua

За час війни в Україні не відкривалось інших акваферм з промислового вирощування креветок. Це пов'язано з тимчасовою окупацією росіянами прибережжя Азовського та частини Чорного моря, що сильно ускладнило вирощування цих ракоподібних.

В Україні продовжує діяти застаріле законодавство, яке не дозволяє промисловому виробнику ефективно інвестувати в аквакультуру. В парламенті зареєстровані галузеві законопроєкти №8119 і №9545, але вони вже понад рік чекають розгляду в Верховній Раді.

Однак, є і перші кроки до промислового вирощування креветок. З січня 2024 року в Україні дозволене проведення аукціонів з оренди ділянок на узбережжі Чорного моря, строком на сім років. В кінці березня відбулись перші успішні торги за право оренди акваторії, тому потенційним бізнесменам варто готуватись до появи на ринку великих гравців. Втім, великий бізнес "розганятиметься" декілька років, тож у громадян все ще є шанс відкрити невеликі ферми та заробити на продажах ракоподібних.

Утримання креветок: короткий довідник

Для розведення оптимально вибирати невибагливі види – прісноводну креветку Розенберга або морську білоногу креветку (ваннамей). Вони плідні, швидко ростуть, гарно пристосовуються до утримання в штучних водоймах.

В Україні креветок можна вирощувати:

В домашніх акваріумах. Найкращий спосіб "зайти" в бізнес без великих інвестицій і отримати базовий досвід утримання креветок. В акваріумах оптимально розводити екзотичні види ракоподібних для наступного продажу акваріумістам. Для розведення достатньо власної квартири;

У штучних водоймах. Креветки живуть в спеціальних басейнах з замкненою системою водопостачання, вода в якій постійно підігрівається, очищується і насичується киснем. Для цього знадобиться тепле приміщення з освітленням: підготовлений гараж, сарай або орендовані в промзоні "квадрати".

Басейн з підключенням до каналізації для зливу води;

Механічний фільтр на зливі з басейну. Вода проходить через дрібну сітку барабана і очищається в фільтрі від домішок;

Біологічний фільтр. Спеціальні бактерії очищують воду від відходів життєдіяльності креветок;

Накопичувальні баки для водозаміщення, де вода з басейна змішується з свіжою. В них вбудовано насос для циркуляції води та система підігріву;

Пристрій для насичення води киснем. Надзвичайно важливий елемент системи, тому що креветки гинуть при зупинці подачі кисню довше 5 хвилин;

Ультрафіолетова дезінфекція. Обладнання повинно підтримувати постійний температурний режим в діапазоні 24–28°С і бути захищеним від неочікуваного охолодження нижче 13°С, при якому креветки гинуть. Які потрібні компоненти для облаштування замкненої системи водопостачання (Приховати)

Хоча штучні водойми для розведення креветок можуть сильно відрізнятися, орієнтуватись варто на декілька базових для них параметрів:

При обладнанні басейнів–креветників важливо дотримуватися наступних правил: Глибина басейну – бажано не менше 1 м і місткістю від 1 тонни;

Матеріал басейну будь–який – бетон, пластик, ПВХ;

Дно водойми необхідно обладнати укриттями, де креветки зможуть ховатися від своїх родичів, оскільки серед них нерідкі випадки канібалізму. Можна кинути на дно підручні матеріали – обрізки труб, шифер, цеглу, гілки, каміння;

Креветкову ферму необхідно розташувати у приміщенні з температурою повітря 26–36°С і 12–годинним освітленням на добу. На об'єкті обов'язкова гарна вентиляція для усунення надмірної вологості. Які вимоги до штучної водойми (Приховати)

Крім того, потенційному власнику ферми креветок варто знати про основи їх утримання:

Годування креветок. У природних умовах креветки всеїдні, в їхній раціон входять водорості, риба, мох, скинутий панцир інших креветок. Креветок годують спеціалізованими сухими кормами, комахами та подрібненими морепродуктами, рослинними кормами (водорості, акваріумні рослини та зелень), шматочками овочів та фруктів.

Їжа подається в басейн при необхідності, коли попередній корм з'їдено. Залишки їжі краще прибрати, щоб не забруднювати воду.

Для вирощування 1 кг креветок (в середньому 36 штук) потрібно 4 кг корму. Одна креветка за життя з’їдає 111–177 грамів.

Утримання креветок. Майбутній власник ракоподібних має уважно слідкувати за якістю води, підтримці мікроклімату на фермі, а також не допускати перенаселеності басейну. Якщо в акваріумі поголів'я креветок перевищить 10 особин на 1 кв. м, можна чекати випадків канібалізму і втрати прибутків від бізнесу.

Розмноження креветок. Ці тварини успішно розмножуються у неволі. Статева зрілість в особин починається у 5–місячному віці. Після запліднення самки виношують потомство протягом 2–3 тижнів. У віці одного року вони набирають достатню вагу (70–100 грам), і їх можна відловлювати на продаж.

Економіка вирощування креветок

Кожен підприємець самостійно вирішує, де організувати вирощування креветок – в гаражі, садибі чи в інших приміщеннях. У когось знайдеться готовий сарай або теплиця, а у когось – будматеріали для зведення ферми. Тому і рекомендації в цій статті стосуватимуться основного обладнання для вирощування креветок.

Холодильник з морепродуктами в мережевому магазині. Фото: Delo.ua

Варіант з мінімальними інвестиціями. Найдешевшим варіантом є купівля готового комплекту для вирощування креветок Розенберга. Для прикладу, в Україні за 35 тис. грн пропонують набір від фірми Zoocool з басейном площею 8,4 куб. м і необхідним для аматора обладнанням.

Басейн з габаритами 4,5х2,2х0,85 м;

Водяний фільтр з насосом та ультрафіолетовим стерилізатором;

Компресор з комплектуючими;

Обігрівач з терморегулятором – 4 шт;

Термометр спиртовий;

Набір тестів для вимірювання показників води;

Сачок для обслуговування та вилову креветок;

Гранульований корм для креветок в асортименті.

Комплектація набору для вирощування креветок (Приховати)

В комплект входить 800 живих креветок та доступ до консультацій продавця стосовно деталей їх вирощування.

Не факт, що такий вид бізнесу буде гарантовано прибутковим і здатним забезпечити достойним заробітком хоча б самого бізнесмена. Для такого маленького бізнесу неможливо оцінити і його орієнтовну собівартість через безліч факторів, унікальних кожної окремої мікроферми. Тому перед початком такого бізнесу варто зрозуміти, яку ціну готові запропонувати реальні покупці, і вже від неї вираховувати доцільність бізнесу і строки окупності ферми.

Серйозний бізнес на креветках. Ферма з вирощування 5 тонн креветок на рік в ангарі площею 150 кв. м коштуватиме інвестору €330 тис. (ціни вибрані по київському регіону). Ось більш детальний кошторис:

Матеріали, споруди та замкнена система водопостачання обійдеться в €148,5 тис., або 45% від загального бюджету;

Будівельні роботи коштуватимуть €33,3 тис., а комунікації та монтаж обладнання – ще €31,8 тис. Будівництво займе орієнтовно 9 місяців;



€10 тис. коштуватиме земельна ділянка площею 12 соток під ферму;



€40,6 тис. доведеться витратити на розробку проєкт ферми та отримання дозвільних документів;



На закупівлю мальків потрібно витратити €3,2 тис.



У результаті собівартість вирощування 1 кг креветок становитиме €17. Виторг від продажу всіх 5 тонн вирощених креветок складе за рік €121 тис. Щорічний чистий прибуток ферми становитиме близько €32 тис., тобто вона окупиться за 10 років.

Вирощування креветок за участі посередника. В Україні пропонують також пайову участь в креветковій фермі. Наприклад, один з українських кооперативів шукає посередника для будівництва ферми креветок ваннамей площею 10 тис. кв. м в Миколаївській області.

Організатори кооперативу пропонують інвестувати в підприємство з прибутком близько 35% річних. Мінімальна інвестиція — €1,5 тис. Після запуску ферми такий інвестор отримуватиме щороку 70 кг свіжої креветки, це еквівалентно прибутку в €560. Таким чином, строк окупності інвестиції обіцяють на рівні трьох років.

Переваги та недоліки бізнесу з розведення креветок

Кожен бізнес–проект має свої недоліки та переваги. До плюсів бізнесу на креветках можна віднести:

Стабільний ринок з хорошим попитом. Вельми ймовірно, що покупці додатково зацікавляться креветкою, вирощеною в Україні;

Досить висока ціна кінцевого продукту, якщо порівнювати з традиційними галузями тваринництва на кшталт розведення свиней або курей-бройлерів;

Непогана окупність і прибутковість в порівнянні з традиційним тваринництвом;

Можливість розпочати бізнес у домашніх умовах і продавати невеликі партії товару через онлайн-маркетплейси;

Відсутність монополістів в галузі;

Можливість набратися досвіду в цій екзотичній сфері. Якщо бізнес "прогорить", досвідчений креветковод зможе влаштуватись спеціалістом високого класу на успішну креветкову ферму.

У цього роду діяльності є і суттєві недоліки: