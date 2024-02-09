Кувейт відкрив свій ринок для української риби та рибних продуктів

Українські виробники риби та рибних продуктів відтепер можуть експортувати свою продукцію до Держави Кувейт.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що сертифікат здоров’я для експорту морських та річкових водних тварин (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірні, в тому числі вирощені в господарствах) та продуктів з них з України до Держави Кувейт оприлюднено на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України» за посиланням.

Вітчизняним виробникам зазначених продуктів пропонують також ознайомитись з Вимогами щодо ввезення продуктів харчування до Кувейту.

Як зауважують у відомстві, вітчизняний бізнес отримав нові можливості для зростання, що особливо важливо у час війни.

"Продовжуємо роботу спільно з командою МЗС на міжнародній арені, а саме відкриття нових ринків збуту для української продукції. В пріоритеті – відкриття ринків країн Азії та Північної Америки", - зазначив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Зауважимо, наразі погоджено форми двосторонніх сертифікатів на експорт з України риби та рибних продуктів в такі країни: Європейський Союз, Азербайджан, Велика Британія, Ізраїль, Ірак, Катар, Кувейт, Молдова, Саудівська Аравія, Сербія, Таджикистан, Туреччина, Туркменістан, Узбекистан.

Нагадаємо, нещодавно Держпродспоживслужба також повідомила, що українські бджолярі відтепер можуть постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.