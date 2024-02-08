Китай відкрив свій ринок для українського меду

Українські бджолярі відтепер можуть постачати свою продукцію на ринок Китайської Народної Республіки.

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Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Як зауважують у відомстві, пройдено всі етапи погодження форми сертифіката на експорт меду до Китаю.

"Процедуру відкриття ринку меду на КНР, яка розпочалась ще в 2019 році, офіційно завершено і зазначений ринок відкритий для вітчизняних експортерів", - підкреслили у Держпродспоживслужбі.

Там додають, що погоджена форма Сертифікату на експорт меду з України до Китайської Народної Республіки оприлюднена на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Міжнародне співробітництво", рубрика "Сертифікати на експорт з України" за посиланням.

З метою оптимізації процесу експорту потенційним експортерам меду рекомендують ознайомитись з Методичними рекомендаціями для державних ветеринарних інспекторів України та операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт меду до КНР.

Як підкреслюють у відомстві, ринок Китаю є дуже перспективним для експорту продукції українського виробництва і його відкриття для українського меду значно розширює можливості для вітчизняних виробників.

"Це перший ринок експорту, який Держпродспоживслужба відкрила в цьому році. Було зроблено великий обсяг роботи, проведено безліч зустрічей, переговорів, здійснено аудит державної системи контрою в Україні. В планах - не зупинятися, а продовжувати працювати для забезпечення безперебійного експорту української продукції з метою посилення економічної стабільності та збільшення робочих місць в нашій країні", - наголосив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Раніше Держпродспоживслужба відкрила новий ринок для збуту продуктів українського виробництва, а саме м'яса птиці та продуктів з нього, до Кувейту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com