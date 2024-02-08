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Категория
Агро
Дата публикации

Китай открыл свой рынок для украинского меда

Китай открыл свой рынок для украинского меда
Фото: Depositphotos

Украинские пчеловоды теперь могут поставлять свою продукцию на рынок Китайской Народной Республики.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечают в ведомстве, пройдены все этапы согласования формы сертификата на экспорт меда в Китай.

"Процедура открытия рынка меда на КНР, которая началась еще в 2019 году, официально завершена и указанный рынок открыт для отечественных экспортеров", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

Там добавляют, что согласованная форма Сертификата на экспорт меда из Украины в Китайскую Народную Республику обнародована на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе " Международное сотрудничество", рубрика "Сертификаты на экспорт из Украины".

В целях оптимизации процесса экспорта потенциальным экспортерам меда рекомендуют ознакомиться с Методическими рекомендациями   для государственных ветеринарных инспекторов и операторов рынка, которые намерены осуществлять экспорт меда в КНР.

Как подчеркивают в ведомстве, рынок Китая очень перспективен для экспорта продукции украинского производства и его открытие для украинского меда значительно расширяет возможности для отечественных производителей.

"Это первый рынок экспорта, который Госпродслужба открыла в этом году. Был сделан большой объем работы, проведено множество встреч, переговоров, осуществлен аудит государственной системы контрой в Украине. В планах - не останавливаться, а продолжать работать для обеспечения бесперебойного экспорта украинской продукции с целью усиление экономической стабильности и увеличение рабочих мест в нашей стране", - подчеркнул глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Ранее Госпродпотребслужба открыла новый рынок для сбыта продуктов украинского производства, а именно мяса птицы и продуктов из него, в Кувейт.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько