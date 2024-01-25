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Категория
Агро
Дата публикации

Китай почти втрое увеличил импорт украинского высокоолеинового подсолнечного масла

Китай почти втрое увеличил импорт украинского высокоолеинового подсолнечного масла
Китай увеличил импорт украинского подсолнечного масла. Иллюстрация: ua.depositphotos.com

За первые четыре месяца сезона 2023/24 Китай значительно увеличил закупку украинского высокоолеинового подсолнечного масла, почти утроив импорт, в то время как страны Европейского Союза снизили его на 13%.

Об этом пишет АПК-Информ.

Общий экспорт этого продукта из Украины составил около 120 тысяч тонн, что на 18% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, но все еще меньше среднего показателя довоенных лет.

Рост объемов экспорта был обеспечен главным образом благодаря увеличению поставок в Китай, где импорт в сентябре-декабре этого сезона составил более 21 тысячи тонн, почти в три раза превышая показатели прошлого года.

Китай стал ведущим импортером украинского высокоолеинового подсолнечного масла, вытеснив Испанию с первого места и лидируя в текущем сезоне.

Испания и Румыния остаются на втором и третьем местах по объемам импорта, соответствующим объемам поставок около 20 тысяч тонн, где экспорт в Испанию вырос на 22%, а в Румынию - почти в 2,6 раза.

Однако что касается импорта масла в Евросоюз в целом, то за 4 месяца сезона-2023/24 он сократился на 13%.

Добавим, что высокоолеиновое масло производится из специальных семян подсолнечника, которые характеризуются повышенным содержанием олеиновой кислоты. В этом продукте уровень олеиновой кислоты значительно превышает его в обычном масле (80-90% против 35%).

Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны войны. Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре 2023 года Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Татьяна Гойденко