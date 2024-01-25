Китай майже втричі збільшив імпорт української високоолеїнової соняшникової олії

За перші чотири місяці сезону 2023/24 Китай значно збільшив закупівлю української високоолеїнової соняшникової олії, майже потроївши імпорт, в той час як країни Європейського Союзу зменшили його на 13%.

Про це пише АПК-Інформ.

Повідомляється, що загальний експорт цього продукту з України склав близько 120 тисяч тонн, що на 18% більше, ніж у аналогічний період попереднього року, але все ще менше середнього показника довоєнних років.

Зростання обсягів експорту було забезпечено головним чином завдяки збільшенню поставок у Китай, де імпорт у вересні-грудні цього сезону склав понад 21 тисячу тонн, майже втричі перевищуючи показники минулого року.

Китай став провідним імпортером української високоолеїнової соняшникової олії, витіснивши Іспанію з першого місця і зберігаючи лідерство у поточному сезоні.

Іспанія та Румунія залишаються на другому та третьому місцях за обсягами імпорту, з відповідними обсягами поставок близько 20 тисяч тонн, де експорт до Іспанії зріс на 22%, а до Румунії - майже в 2,6 рази.

Проте, що стосується імпорту олії до Євросоюзу в цілому, то за 4 місяці сезону-2023/24 він скоротився на 13%.

Додамо, що високоолеїнова олія виготовляється із спеціального насіння соняшника, яке характеризується підвищеним вмістом олеїнової кислоти. У цьому продукті рівень олеїнової кислоти значно перевищує його у звичайній олії (80-90% проти 35%).

Зазначимо, Україна "випала" з ринків рослинної олії в період високого попиту та цін через війну. Але не зважаючи на всі труднощі, з логістикою, у вересні 2023 року Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.

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