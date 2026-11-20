Запрошуємо вас взяти участь у XXXV Всеукраїнській конференції TradeMasterGroup (осінній сезон) – одній із наймасштабніших конференцій України, яка охоплює всі ключові напрями галузі. Захід відбудеться 26–27 листопада 2026 року в Києві, на облаштованій локації з укриттям.

Подія об’єднає міжнародні та регіональні логістичні компанії різного масштабу, зокрема 3PL-операторів, компанії сектору експрес-доставки, транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), постачальників ІТ-рішень для логістики та складського обладнання, а також інших учасників українського ринку логістичних послуг.

Партнери виставки: Генеральний партнер з логістики останньої милі – ANT-Logistics, ABM Cloud, Linkos Group, Спілка автоматизаторів бізнесу, Нова пошта, ІНТЕРКАРГОТРАК, WINHUB, Вчасно, Cargofy, sovtes.ua, X-TRANS, Renault Trucks, Magistr Coffee, Майстерня Смаків, FYOOCHA, SUNSAY NRG.

На учасників чекають:

Ексклюзивний журнал "Сучасні рішення в логістиці та дистрибуції – 2026. Листопад".

Тетяна Свірська та Дар’я Теплюк – Транспортна логістика нового покоління: як виробнику забезпечити сервіс, швидкість і контроль витрат через партнерство;

Олександр Москаленко – Новий Митний кодекс України: ключові зміни, виклики та нові можливості;

Ярослав Куліковський – Логістика України у 2026 році: світові тренди та можливості їх реалізації в Україні;

Олег Михайлов – Ланцюги постачання: стійкість і нова реальність;

Стах Возняк – Як цифрові співробітники змінюють логістику;

Катерина Артюх – Гнучкість і безперервність холодних ланцюгів постачання: критичні стандарти та практика їх дотримання в глобальній логістиці;

Сергій Волоський – Презентація українського виробника комерційної техніки – компанії ІнтерКаргоТрак. Виклики та специфіка виробництва в умовах воєнного стану;

Сергій Зінкевич – Енергорішення для складів і логістичних центрів: що вигідно та ефективно для бізнесу?

Василь Мунтян – Як супутникові технології змінюють логістику;

Валерій Губарев – Трансформація митної логістики: авторизація діяльності, режимів та спрощень для учасників ЗЕД;

Дмитро Пасенков – Ринок складської логістики: ситуація, можливі рішення, тренди, інновації та майбутнє;

Анастасія Конончук – Оптимальний маршрут проти реального: чому ідеальний план ламається об життя і як це виправити;

Оксана Марчак – Логістика без героїв: коли ефективність перестає бути ефективною;

Владислав Москаленко – Транспортні витрати: чи є сьогодні реальні резерви для економії?

Іван Кубрак – Розумна автоматизація: від інвестицій до реального ROI. Практичні кейси впровадження TMS та AI з фінансовими результатами;

Василь Росада та Володимир Шалигін – Цифровий ланцюг постачання: від замовлення до приймання без пауз;

Сергій Артьоменко – Скупчення як мішень: наскрізна логістика від "Арт:Порт". Від скупчень-мішеней до безпечних електронних черг: безперервний обіг автомобільного та залізничного транспорту від поля до судна;

Тетяна Пашкіна – 7 принципових помилок в управлінні персоналом;

Михайло Барський – Стійкість в логістиці. Від реєстру ризиків до плану дій;

Олег Турик – 4 дні на перезапуск: як "Будинок іграшок" відновив логістику після повної втрати розподільчого центру;

Віталій Шатохін – Передбачуваність у дорозі: як інновації у вантажному транспорті змінюють логістику;

Роман Орлов – Крос-докінг: коли склад і транспорт мають діяти в одному ритмі;

Анастасія Бардакова – Де шукати працівників для складу та логістики: що показує аналітика ринку праці;

Володимир Голубош – Безпека на транспорті: нові стандарти ліцензування, цифрові рішення та ефективний державний контроль;

Вячеслав Кужель – Транспортна логістика ритейлу 2026: від управління ризиками до автономних вантажівок;

Людмила Денесюк – Безперервне вдосконалення в дії: як Lean допомагає бізнесу працювати ефективніше;