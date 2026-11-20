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XXXV Всеукраїнська конференція TradeMasterGroup пройде 26-27 листопада в Києві
Запрошуємо вас взяти участь у XXXV Всеукраїнській конференції TradeMasterGroup (осінній сезон) – одній із наймасштабніших конференцій України, яка охоплює всі ключові напрями галузі. Захід відбудеться 26–27 листопада 2026 року в Києві, на облаштованій локації з укриттям.
Подія об’єднає міжнародні та регіональні логістичні компанії різного масштабу, зокрема 3PL-операторів, компанії сектору експрес-доставки, транспортно-експедиторські компанії, що пропонують перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів, учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), постачальників ІТ-рішень для логістики та складського обладнання, а також інших учасників українського ринку логістичних послуг.
Партнери виставки: Генеральний партнер з логістики останньої милі – ANT-Logistics, ABM Cloud, Linkos Group, Спілка автоматизаторів бізнесу, Нова пошта, ІНТЕРКАРГОТРАК, WINHUB, Вчасно, Cargofy, sovtes.ua, X-TRANS, Renault Trucks, Magistr Coffee, Майстерня Смаків, FYOOCHA, SUNSAY NRG.
На учасників чекають:
- 30 провідних спікерів із роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних та аналітичних компаній України.
- Ексклюзивний журнал "Сучасні рішення в логістиці та дистрибуції – 2026. Листопад".
- Національна премія Ukrainian Logistics Award – 2026.
- Виставка в укритті.
Програма виступів
- Тетяна Свірська та Дар’я Теплюк – Транспортна логістика нового покоління: як виробнику забезпечити сервіс, швидкість і контроль витрат через партнерство;
- Олександр Москаленко – Новий Митний кодекс України: ключові зміни, виклики та нові можливості;
- Ярослав Куліковський – Логістика України у 2026 році: світові тренди та можливості їх реалізації в Україні;
- Олег Михайлов – Ланцюги постачання: стійкість і нова реальність;
- Стах Возняк – Як цифрові співробітники змінюють логістику;
- Катерина Артюх – Гнучкість і безперервність холодних ланцюгів постачання: критичні стандарти та практика їх дотримання в глобальній логістиці;
- Сергій Волоський – Презентація українського виробника комерційної техніки – компанії ІнтерКаргоТрак. Виклики та специфіка виробництва в умовах воєнного стану;
- Сергій Зінкевич – Енергорішення для складів і логістичних центрів: що вигідно та ефективно для бізнесу?
- Василь Мунтян – Як супутникові технології змінюють логістику;
- Валерій Губарев – Трансформація митної логістики: авторизація діяльності, режимів та спрощень для учасників ЗЕД;
- Дмитро Пасенков – Ринок складської логістики: ситуація, можливі рішення, тренди, інновації та майбутнє;
- Анастасія Конончук – Оптимальний маршрут проти реального: чому ідеальний план ламається об життя і як це виправити;
- Оксана Марчак – Логістика без героїв: коли ефективність перестає бути ефективною;
- Владислав Москаленко – Транспортні витрати: чи є сьогодні реальні резерви для економії?
- Іван Кубрак – Розумна автоматизація: від інвестицій до реального ROI. Практичні кейси впровадження TMS та AI з фінансовими результатами;
- Василь Росада та Володимир Шалигін – Цифровий ланцюг постачання: від замовлення до приймання без пауз;
- Сергій Артьоменко – Скупчення як мішень: наскрізна логістика від "Арт:Порт". Від скупчень-мішеней до безпечних електронних черг: безперервний обіг автомобільного та залізничного транспорту від поля до судна;
- Тетяна Пашкіна – 7 принципових помилок в управлінні персоналом;
- Михайло Барський – Стійкість в логістиці. Від реєстру ризиків до плану дій;
- Олег Турик – 4 дні на перезапуск: як "Будинок іграшок" відновив логістику після повної втрати розподільчого центру;
- Віталій Шатохін – Передбачуваність у дорозі: як інновації у вантажному транспорті змінюють логістику;
- Роман Орлов – Крос-докінг: коли склад і транспорт мають діяти в одному ритмі;
- Анастасія Бардакова – Де шукати працівників для складу та логістики: що показує аналітика ринку праці;
- Володимир Голубош – Безпека на транспорті: нові стандарти ліцензування, цифрові рішення та ефективний державний контроль;
- Вячеслав Кужель – Транспортна логістика ритейлу 2026: від управління ризиками до автономних вантажівок;
- Людмила Денесюк – Безперервне вдосконалення в дії: як Lean допомагає бізнесу працювати ефективніше;
- Валерій Ткачев – Альтернативні шляхи експорту товарів із України після блокування портів.
Дискусія – Нові правила логістики: транспорт, сервіс, витрати та відповідальність
- Людмила Попок, керівник відділу оперативного забезпечення та планування, компанія Террафуд;
- Валентин Муравйов, керівник групи комерційного супроводження та логістики Vodafone Retail;
- Ніна Шкабура, заступник директора з логістики компанії Алло;
- Микола Вишняков, керівник мереж поставок ROZETKA UA;
- Галина Сидорова (Черкашина), експерт з логістики.