Група з тридцяти шести засновників і керівників найбільших європейських технологічних компаній, серед яких засновник Spotify Даніель Ек, очільник Dailymotion Гійом Клеман та керівник Vinted Томас Плантенга, закликала політичних лідерів Євросоюзу розблокувати трильйони євро заощаджень домогосподарств і скоротити бюрократію для розвитку галузі. Відповідний лист, із яким ознайомилася редакція Financial Times, передадуть представнику Єврокомісії на технологічній конференції Slush у Фінляндії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Автори звернення, які сукупно представляють компанії вартістю понад 140 мільярдів євро та 120 тисяч робочих місць, наголошують на потребі зменшити залежність Європи від технологій зі США — зокрема на тлі виходу на Волл-стріт американського ШІ-стартапу Anthropic, який залучив 107 мільярдів доларів і перевищив оцінку в 1 трильйон доларів.

Попри те що після доповіді Маріо Драгі 2024 року Брюссель проголосив підвищення конкурентоспроможності пріоритетом, бізнес вважає впровадження реформ надто повільним і вимагає трьох ключових політичних кроків.

Запуск Союзу заощаджень та інвестицій. Євросоюзу потрібно розблокувати понад 12 трильйонів євро, які зберігають європейські домогосподарства, щоб фінансувати технологічні стартапи від моменту створення до пізніх етапів зростання, на яких нині часто заходить іноземний капітал.

Завершення формування єдиного ринку та створення EU Inc. Підписанти закликають запровадити нову юридичну структуру EU Inc, яка дозволить стартапам у всіх 27 країнах блоку так само легко наймати працівників, залучати кошти, продавати продукцію та надавати опціони на акції, як це роблять американські компанії у США, а також розбудувати загальноєвропейську фондову біржу.

Скорочення регуляторних бар'єрів та захист конкуренції. ЄС має зменшити бюрократію, насамперед у сфері штучного інтелекту, та водночас забезпечити дотримання правил конкуренції й Закону про цифрові ринки для створення рівних умов гри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що техногіганти втратили майже $900 млрд капіталізації через рекордні витрати на ШІ. Найбільші технологічні корпорації світу зазнали масштабного розпродажу акцій після публікації звітів за третій квартал через стрімке зростання інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, обсяги яких уже перевищили частку ВВП США, історично спрямовану на розбудову залізниць чи оптоволоконних мереж.