Танкери з російським паливом, відправлені до США в рамках дизельної угоди Дональда Трампа та Володимира Путіна, прибули до Бразилії. В американські порти жоден із них так і не зайшов.

Як пише Dilo, про це повідомляє The Maritime Executive.

Загалом Росія відправила до США чотири танкери. Два з них уже прибули до бразильських портів, ще один прямує вздовж узбережжя Південної Америки.

Четвертий танкер перебуває в Атлантиці, наразі немає даних про те, що він збирається прямувати до США.

Раніше повідомлялося, що танкери які попередньо прямували до узбережжя США із російським дизелем, змінили маршрут.

Тепер бразильським дистриб'юторам пропонують партії російського дизельного палива, які не змогли потрапити до США через внутрішньополітичний спротив. Цього місяця на ринок країни намагаються завести щонайменше чотири танкери, що раніше змінили курс поблизу американських портів.

Немає покупців: американські компанії відмовляються купувати дизельне пальне у РФ

Зауважимо, представники адміністрації президента США Дональда Трампа непублічно заохочували американські компанії приймати партії російського дизельного пального, які прямують до Сполучених Штатів. Водночас бізнес побоюється юридичних наслідків і репутаційних втрат.

Тому протягом кількох тижнів продавцям так і не вдалося знайти покупців у США.

Також демократи Конгресу США звернулися до найбільших американських банків та портів із вимогою зберегти всі документи, пов'язані з потенційним імпортом або іншими операціями щодо російського дизельного пального.

А губернаторка американського штату Нью-Джерсі Майкі Шеррілл надіслала листи 12 операторам портів і терміналів із вимогою не приймати танкери з російським дизелем. Вона попередила, що компанії можуть зіткнутися з багатомільйонними штрафами.

Угода Трампа з Путіним про постачання російського дизелю

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів "надзвичайно успішну розмову" з російським лідером Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання кількох мільйонів тонн дизельного пального із РФ.

На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа Управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок.

Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США "очевидною слабкістю, що грає на Росію", а також розкритикував те, що це сталося на тлі українсько-американських перемовин про мир.

Також сенатори США від Республіканської та Демократичної партій заявили, що рішення адміністрації Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального суперечить американському законодавству, адже у 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв. Це потрібно було, щоб не допустити використання коштів США для фінансування війни Росії проти України.