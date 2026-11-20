За десять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 635 кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів автомобілів. Це у 1,6 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас до суду направили лише п'ять проваджень.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані Опендатабот.

Найбільший сплеск правопорушень зафіксували восени. Лише у вересні та жовтні зареєстрували 357 випадків, що становить понад 56% усіх правопорушень цієї категорії від початку року.

Якщо протягом попередніх восьми місяців у середньому реєстрували близько 35 таких випадків щомісяця, то у вересні–жовтні показник зріс приблизно вп'ятеро.

При цьому різке збільшення кількості правопорушень відбулося після п'яти років поспіль, протягом яких їхня кількість поступово скорочувалася.

Скільки справ доходить до суду

Попри зростання кількості зареєстрованих правопорушень, результати розслідувань залишаються незначними.

За десять місяців 2026 року про підозру повідомили лише у п'яти кримінальних провадженнях. Ще п'ять справ направили до суду.

Таким чином, кількість проваджень, переданих на судовий розгляд, становить менш як 1% від загальної кількості зареєстрованих правопорушень.

Статистика охоплює випадки підробки, знищення або заміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів, зокрема VIN-кодів, за якими можна ідентифікувати автомобіль.

Нагадаємо, у жовтні Dilo вже повідомляло про підробку VIN-кодів. За дев'ять місяців 2026 року в Україні зареєстрували 599 таких правопорушень. Найбільше випадків припало на Київ, Дніпропетровську та Одеську області.