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В Украине резко возросла подделка VIN-кодов
За десять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в суд направили только пять производств.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Опендатабот.
Наибольший всплеск правонарушений был зафиксирован осенью. Только в сентябре и октябре было зарегистрировано 357 случаев, что составляет более 56% всех правонарушений этой категории с начала года.
Если в течение предыдущих восьми месяцев в среднем регистрировали около 35 таких случаев ежемесячно, то в сентябре-октябре показатель вырос примерно в пять раз.
При этом резкое увеличение количества правонарушений произошло после пяти лет подряд, в течение которых их количество постепенно сокращалось.
Сколько дел доходит до суда
Несмотря на рост зарегистрированных правонарушений, результаты расследований остаются незначительными.
За десять месяцев 2026 о подозрении сообщили только в пяти уголовных производствах. Еще пять дел было направлено в суд.
Таким образом, количество производств, переданных на судебное разбирательство, составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных правонарушений.
Статистика включает случаи подделки, уничтожения или замены идентификационных номеров транспортных средств, в частности VIN-кодов, по которым можно идентифицировать автомобиль.
Напомним, в октябре Dilo уже сообщало о подделке VIN-кодов. За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 599 таких правонарушений. Больше всего случаев пришлось на Киев, Днепропетровскую и Одесскую области.