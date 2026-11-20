За десять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 635 уголовных правонарушений, связанных с подделкой, уничтожением или заменой VIN-кодов и других идентификационных номеров автомобилей. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время в суд направили только пять производств.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Опендатабот.

Наибольший всплеск правонарушений был зафиксирован осенью. Только в сентябре и октябре было зарегистрировано 357 случаев, что составляет более 56% всех правонарушений этой категории с начала года.

Если в течение предыдущих восьми месяцев в среднем регистрировали около 35 таких случаев ежемесячно, то в сентябре-октябре показатель вырос примерно в пять раз.

При этом резкое увеличение количества правонарушений произошло после пяти лет подряд, в течение которых их количество постепенно сокращалось.

Сколько дел доходит до суда

Несмотря на рост зарегистрированных правонарушений, результаты расследований остаются незначительными.

За десять месяцев 2026 о подозрении сообщили только в пяти уголовных производствах. Еще пять дел было направлено в суд.

Таким образом, количество производств, переданных на судебное разбирательство, составляет менее 1% от общего количества зарегистрированных правонарушений.

Статистика включает случаи подделки, уничтожения или замены идентификационных номеров транспортных средств, в частности VIN-кодов, по которым можно идентифицировать автомобиль.

Напомним, в октябре Dilo уже сообщало о подделке VIN-кодов. За девять месяцев 2026 года в Украине зарегистрировано 599 таких правонарушений. Больше всего случаев пришлось на Киев, Днепропетровскую и Одесскую области.