Авто до $2 500: что продают на украинском авторынке и на что обращать внимание при покупке

В Украине на рынке подержанных автомобилей всего 10% предложений стоят $2 500 или дешевле — при медианной цене всего рынка на уровне $9 800. Основу этого бюджетного сегмента составляют старые Lanos, Lada, Opel Vectra и Volkswagen Passat в возрасте 20–30 лет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Институт исследований авторынка (ИДА).

Исследование охватило 309 895 активных объявлений, из которых для детального анализа отобрали 25 075 уникальных автомобилей ценой от $500 до $2 500 (без учета автомобилей на запчасти, предложений за границей и машин с явно указанными ДТП).

Что предлагают за такие деньги

Типичное предложение в этом ценовом диапазоне имеет следующие усредненные характеристики:

Средняя цена: $1600.

Год выпуска: 2001 год.

Заявленный пробег: около 207 тыс. км.

Только в 4 203 объявлениях продавцы прямо указали, что автомобиль «полностью неповрежден», тогда как в более чем 20 тысячах случаев состояние вообще не уточнялось. Отсутствие отметки о ДТП в этом сегменте не гарантирует отсутствие ремонтов или коррозии.

Самые популярные модели

Среди самых доступных автомобилей лидируют конструктивно простые и массовые Lanos и Lada. В первую десятку также входят популярные иномарки, однако их возраст и пробег значительно больше.

Что проверить перед покупкой

Показатели пробега в подержанных авто часто не соответствуют действительности. Например, для Lada 2107 (средний год выпуска — 2003) и Lada 2106 (1988 год) медианный заявленный пробег составляет всего 100 тыс. км, что маловероятно для их возраста.

Перед покупкой следует сверить VIN-код на кузове и документах, проверить историю регистраций, наличие ограничений и записи пробега.

После этого авто стоит осмотреть на подъемнике на СТО: особое внимание уделите состоянию порогов, днища и креплений подвески, ведь серьезная коррозия может обойтись дороже ремонта двигателя, а также проверьте тормоза, выхлоп, утечки жидкостей и следы кустарного ремонта.

Запускать двигатель необходимо "на холодную", прежде чем продавец успеет его прогреть. Также не игнорируйте базовое электричество — работу генератора, зарядку аккумулятора, освещение, печи, замков и стеклоподъемников, поскольку в подержанных автомобилях устранение таких мелких неисправностей часто требует немало времени и средств.

Напомним, в октябре автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями заняли более 64% украинского рынка новых легковых автомобилей против 48% годом ранее. В то же время, доля электромобилей сократилась с 31% до 8,8%.