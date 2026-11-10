Какие б/у авто покупают украинцы: самые популярные модели

В течение октября украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 14% меньше, чем в прошлом. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 51% (в октябре 2025 года они охватывали 44%).

Дальше идут:

электромобили – 20% (30% в октябре 2025 г.);

дизельные – 16% (18% в октябре 2025 г.);

гибриды – 10% (5% в октябре 2025 г.);

авто с ГБО – 3% (3% в октябре 2025 года).

Аналитики отмечают, что средний возраст подержанных машин, в октябре перешедших на украинские номера, составляет – 8,6 года.

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.

Топ – 10 самых популярных моделей октября:

Volkswagen Golf – 971 ед.; Volkswagen Tiguan – 800 ед.; NissanRogue – 733 ед.; Audi Q5 – 698 ед.; Skoda Octavia – 650 ед. Renault Megane – 604 ед.; Tesla Model Y – 603 ед.; Nissan Leaf – 524 ед.; Tesla Model 3 – 491 ед.; Ford Escape – 469 ед.

Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.