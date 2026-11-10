- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Какие б/у авто покупают украинцы: самые популярные модели
В течение октября украинский автопарк пополнили 22,4 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 14% меньше, чем в прошлом. Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 51% (в октябре 2025 года они охватывали 44%).
Дальше идут:
- электромобили – 20% (30% в октябре 2025 г.);
- дизельные – 16% (18% в октябре 2025 г.);
- гибриды – 10% (5% в октябре 2025 г.);
- авто с ГБО – 3% (3% в октябре 2025 года).
Аналитики отмечают, что средний возраст подержанных машин, в октябре перешедших на украинские номера, составляет – 8,6 года.
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf.
Топ – 10 самых популярных моделей октября:
- Volkswagen Golf – 971 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 800 ед.;
- NissanRogue – 733 ед.;
- Audi Q5 – 698 ед.;
- Skoda Octavia – 650 ед.
- Renault Megane – 604 ед.;
- Tesla Model Y – 603 ед.;
- Nissan Leaf – 524 ед.;
- Tesla Model 3 – 491 ед.;
- Ford Escape – 469 ед.
Напомним, в январе-сентябре 2026 года украинцы импортировали 46,5 тыс. б/у легковых автомобилей в возрасте до пяти лет. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y, а наибольшую часть ввозимых авто этой возрастной категории составляли машины с бензиновыми двигателями.