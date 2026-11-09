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Новые автомобили в Украине: какие модели покупали частные клиенты и компании в октябре
В октябре 2026 г. украинский рынок новых легковых автомобилей пополнился 4,9 тыс. машин. Из этого количества 61% приобрели частные клиенты, еще 39% обеспечили юридические лица.
Как пишет Dilo, об этом информирует " Укравтопром".
По сравнению с октябрем 2025 продажи легковых автомобилей частным покупателям сократились на 46%. В корпоративном сегменте падение было менее ощутимым – 16%.
Какие автомобили выбирали частные покупатели
Среди физических лиц наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники. Лидером рейтинга стала Toyota RAV4 – в октябре частные клиенты приобрели 161 такой автомобиль.
В пятерку самых популярных моделей также вошли:
- Toyota RAV4 – 161 автомобиль;
- Skoda Kodiaq – 123 автомобиля;
- Volkswagen Touareg – 119 автомобилей;
- Hyundai Tucson – 113 автомобилей;
- Mazda CX-5 – 112 автомобилей.
Таким образом, в предпочтениях частных покупателей преобладали автомобили SUV-сегмента.
Какие автомобили покупали компании
В корпоративном сегменте лидером октября стал Renault Duster. Компании приобрели 165 таких автомобилей.
Второе место заняла Skoda Kodiaq с результатом 122 единиц. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также попали:
- Renault Duster – 165 автомобилей;
- Skoda Kodiaq – 122 автомобиля;
- Volkswagen Touareg – 89 автомобилей;
- Skoda Octavia – 87 автомобилей;
- Toyota Land Cruiser Prado – 68 автомобилей.
Стоит отметить, что Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg вошли в пятерку лидеров в обоих сегментах рынка.
В целом в октябре корпоративный сегмент продемонстрировал меньшее сокращение продаж, чем частный. В то же время, именно физические лица обеспечили большую часть спроса на новые легковые автомобили в Украине.
Напомним, до конца 2027 года в Украине планируется принять закон о запуске платных дорог в рамках евроинтеграции. Внедрение такой системы является обязательным критерием Европейского союза.