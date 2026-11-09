Новые автомобили в Украине: какие модели покупали частные клиенты и компании в октябре

В октябре 2026 г. украинский рынок новых легковых автомобилей пополнился 4,9 тыс. машин. Из этого количества 61% приобрели частные клиенты, еще 39% обеспечили юридические лица.

Как пишет Dilo, об этом информирует " Укравтопром".

По сравнению с октябрем 2025 продажи легковых автомобилей частным покупателям сократились на 46%. В корпоративном сегменте падение было менее ощутимым – 16%.

Какие автомобили выбирали частные покупатели

Среди физических лиц наибольшим спросом пользовались кроссоверы и внедорожники. Лидером рейтинга стала Toyota RAV4 – в октябре частные клиенты приобрели 161 такой автомобиль.

В пятерку самых популярных моделей также вошли:

Toyota RAV4 – 161 автомобиль; Skoda Kodiaq – 123 автомобиля; Volkswagen Touareg – 119 автомобилей; Hyundai Tucson – 113 автомобилей; Mazda CX-5 – 112 автомобилей.

Таким образом, в предпочтениях частных покупателей преобладали автомобили SUV-сегмента.

Какие автомобили покупали компании

В корпоративном сегменте лидером октября стал Renault Duster. Компании приобрели 165 таких автомобилей.

Второе место заняла Skoda Kodiaq с результатом 122 единиц. В пятерку самых популярных моделей среди юридических лиц также попали:

Renault Duster – 165 автомобилей; Skoda Kodiaq – 122 автомобиля; Volkswagen Touareg – 89 автомобилей; Skoda Octavia – 87 автомобилей; Toyota Land Cruiser Prado – 68 автомобилей.

Стоит отметить, что Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg вошли в пятерку лидеров в обоих сегментах рынка.

В целом в октябре корпоративный сегмент продемонстрировал меньшее сокращение продаж, чем частный. В то же время, именно физические лица обеспечили большую часть спроса на новые легковые автомобили в Украине.

Напомним, до конца 2027 года в Украине планируется принять закон о запуске платных дорог в рамках евроинтеграции. Внедрение такой системы является обязательным критерием Европейского союза.